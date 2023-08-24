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"Зменшують оборонний потенціал ворога": Маляр розповіла про усіхи ЗСУ на півдні

24 серпня 2023 18:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Зменшують оборонний потенціал ворога": Маляр розповіла про усіхи ЗСУ на півдні
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: facebook/ganna.maliar
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На південному напрямку воїни ЗСУ продовжують контрнаступальні дії. Бої важкі, оскільки окупанти мають достатньо зброї та міцну оборону, проте наші захисники просуваються вперед.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері національного телемарафону.

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Вона зазначила, що росіяни мають сильну оборону, проте вони не можуть просунутись або реалізувати інші власні плани. 

"На Півдні триває наступальна операція на декількох напрямках. Результат очевидний: ми просуваємось, ворог — ні. Наші Збройні Сили серйозно зменшують оборонний потенціал ворога", — пояснила заступниця міністра оборони.

Дії окупантів

За її словами, армія РФ намагається посилити другу і третю лінії оборони та облаштувати залізобетонні конструкції.

"Це не така лінія оборони, як показують у фільмах. Все відбувається ділянками. І на певних ділянках пройдена перша лінія. Подекуди наближаємось до другої лінії оборони й справді, ворог укріплений", — наголосила Маляр.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі ми здатні вразити противника в будь-якій точці тимчасово окупованого Криму. 

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