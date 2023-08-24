Зараз ми маємо здатність вразити будь-яку частину Криму, — Буданов

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі ми здатні вразити противника в будь-якій точці тимчасово окупованого Криму.

Про це Кирило Буданов сказав для проєкту Радіо Свобода "Крим. Реалії".

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Звільнення Криму

Буданов заявив, що є багато варіантів деокупації Криму, але без військових дій вона неможлива. За його словами, аби забезпечити максимально безкровне звільнення півострова та прискорити його, громадяни в Криму, які цього чекають, мають готуватися та робити все для допомоги.

Удари по російських аеродромах

Начальник ГУР розповів, що внаслідок нещодавніх ударів по російських аеродромах уражено чотири літаки ТУ-22. Два з них із часом можуть бути полагоджені, інші — ремонту не підлягають.

"У повітряних операціях проти України Росія використовує 436 літаків. Це багато. Справних стратегічних бомбардувальників Ту-22 у ворога лишалося близько 31, тепер 29 — і мінус ще два тих, які перебуватимуть на ремонті, тобто — 27", — каже Буданов.

Переліт російського гелікоптера в Україну

Буданов розповів, що втеча російського пілота з гелікоптером МІ-8 на українську територію — це перша вдала операція за всю історію країни. За його словами, ніхто такого не зробив за цей час. Він сподівається, що тепер ГУР зможе це масштабувати.

Начальник ГУР повідомив, що розвідникам вдалося знайти підхід до російського пілота. Вони змогли непомітно вивезти всю його сім’ю та створити умови для перегону гелікоптера.

"Крім пілота на борту МІ-8 перебували ще два члени екіпажу ― вони не знали, що відбувається. Коли вони зрозуміли, куди вони сіли, то спробували втекти, але були знищені. Хотілось би живими, але маємо те, що маємо. До Дня Воєнної розвідки України, 7 вересня, вийде документальний фільм про цю спецоперацію, яка тривала пів року", — додав Буданов.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України здійснили висадку в Криму. У мережі показали, як вони виконували бойову задачу.

Також ми писали, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у Криму багато людей чекають на його деокупацію. Проте є і ті, хто боїться цього.