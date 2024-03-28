СМИ узнали, сколько России стоит один день войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Один день войны в Украине стоит России не менее 300 млн долларов. В этой сумме не учитывается массовое перевооружение и санкции Запада.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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СМИ подсчитали, что казна Кремля истощается "специальной военной операцией", которая стоит около 300 миллионов долларов в день. Это цена как утраченной техники, так и потерь в живой силе. Плюс еще массовое перевооружение и санкции Запада.

В январе украинская редакция журнала "Форбс" сообщала, что почти половина всех военных расходов Москвы — зарплата военным, "погребальные" погибшим и компенсация раненым.

В 2024 году Россия планирует потратить почти 11 триллионов рублей, что равняется 40% всего бюджета.

Самая дорогая уничтоженная техника РФ

За время полномасштабной войны Силы обороны сумели профессионально уничтожать врага и наносить невосполнимые потери в военной технике оккупантов. Так, по самым дорогим потерям РФ за время войны — самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Таких в России уже на два меньше.

На второй строчке рейтинга — ракетный крейсер "Москва", пошедший ко дну в первые месяцы войны 2022 года. Стоил он 750 миллионов долларов.

Однако на сегодня самая дорогая потеря среди техники в оккупационной армии — ПВО С-400 "Триумф". Новейшие российские комплексы, пораженные, в частности, на территории Белгородской области. Их цена — 1,2 миллиарда долларов.

Напомним, недавно политтехнолог Руслан Рохов заявил, что украинцам сегодня особенно важно реагировать на воздушные тревоги. Опираясь на имеющуюся информацию, он подчеркнул, что враг может выпустить до 250 воздушных целей по Украине.

Кроме того, 27 марта предупредил граждан об опасности и замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко. Чиновник призвал обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к укрытиям.