ЗМІ дізнались, скільки Росії коштує один день війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Один день війни в Україні коштує Росії щонайменше 300 млн доларів. До цієї суми не враховується масове переозброєння та санкції Заходу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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ЗМІ підрахували, що скарбниця Кремля виснажується "спеціальною військовою операцією", яка коштує приблизно 300 мільйонів доларів на день. Це ціна як утраченої техніки, так і втрат у живій силі. Плюс ще масове переозброєння та санкції Заходу.

У січні українська редакція журналу "Форбс" повідомляла, що майже половина усіх військових видатків Москви — зарплатня військовим, "поховальні" загиблим та компенсація пораненим.

У 2024 році Росія планує витратити майже 11 трильйонів рублів, що дорівнює 40% усього бюджету.

Найдорожча знищена техніка РФ

За час повномасштабної війни Сили оборони зуміли професійно нищити ворога та завдавати непоправних втрат у військовій техніці окупантів. Так, з найдорожчих втрат РФ за час війни — літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Таких у Росії вже на два менше.

На другій сходинці рейтингу — ракетний крейсер "Москва", який пішов на дно у перші місяці війни 2022 року. Коштував він 750 мільйонів доларів.

Проте станом на сьогодні найдорожча втрата серед техніки в окупаційної армії — ППО С-400 "Тріумф". Новітні російські комплекси, які були уражені, зокрема, на території Бєлгородської області. Їх ціна — 1,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, нещодавно політтехнолог Руслан Рохов заявив, що українцям сьогодні особливо важливо реагувати на повітряні тривоги. Спираючись на наявну інформацію, він наголосив, що ворог може випустити до 250 повітряних цілей по Україні.

Крім того, 27 березня попередив громадян про небезпеку і заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко. Посадовець закликав забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до укриттів.