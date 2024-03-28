Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗМІ дізнались, скільки Росії коштує один день війни в Україні arrow

ЗМІ дізнались, скільки Росії коштує один день війни в Україні

28 березня 2024 07:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ЗМІ дізнались, скільки Росії коштує один день війни в Україні
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Один день війни в Україні коштує Росії щонайменше 300 млн доларів. До цієї суми не враховується масове переозброєння та санкції Заходу. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Читайте також:

Скільки Росія витрачає на війну в Україні

ЗМІ підрахували, що скарбниця Кремля виснажується "спеціальною військовою операцією", яка коштує приблизно 300 мільйонів доларів на день. Це ціна як утраченої техніки, так і втрат у живій силі. Плюс ще масове переозброєння та санкції Заходу.

У січні  українська редакція журналу "Форбс" повідомляла, що майже половина усіх військових видатків Москви — зарплатня військовим, "поховальні" загиблим та компенсація пораненим. 

У 2024 році  Росія планує витратити майже 11 трильйонів рублів, що дорівнює 40% усього бюджету.

Найдорожча знищена техніка РФ

За час повномасштабної війни Сили оборони зуміли професійно нищити ворога та завдавати непоправних втрат у військовій техніці окупантів. Так, з найдорожчих втрат РФ за час війни —  літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Таких у Росії вже на два менше. 

На другій сходинці рейтингу — ракетний крейсер "Москва", який пішов на дно у перші місяці війни 2022 року. Коштував він  750 мільйонів доларів. 

Проте станом на сьогодні найдорожча втрата серед техніки в окупаційної армії — ППО С-400 "Тріумф". Новітні російські комплекси, які були уражені, зокрема, на території Бєлгородської області. Їх ціна — 1,2 мільярда доларів. 

Нагадаємо, нещодавно політтехнолог Руслан Рохов заявив, що українцям сьогодні особливо важливо реагувати на повітряні тривоги. Спираючись на наявну інформацію, він наголосив, що ворог може випустити до 250 повітряних цілей по Україні. 

Крім того, 27 березня попередив громадян про небезпеку і заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко. Посадовець закликав забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до укриттів. 

володимир путін
ЗМІ
гроші
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують