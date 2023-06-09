СМИ опубликовали спутниковые снимки завода дронов, который РФ строит с Ираном

Строительство завода дронов, который РФ строит с Ираном. Фото: MAXAR

Иран предоставляет России материалы для строительства завода беспилотников на востоке от Москвы. В сети появились спутниковые снимки этого строительства.

Об этом пишет AP News.

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Ссылаясь на слова спикера Совета нацбезопасности Джона Кирби, издание отмечает, что завод в российской особой экономической зоне Алабуга может заработать в начале следующего года. Белый дом также обнародовал сделанные в апреле спутниковые снимки промышленной территории в нескольких сотнях миль к востоку от Москвы, где, по его мнению, "вероятно, будет построен завод".

Строительство завода дронов, который РФ строит с Ираном. Фото: MAXAR

В декабре администрация президента Джо Байдена публично заявила, что, по ее мнению, Тегеран и Москва рассматривают возможность создания конвейера беспилотников в России для войны в Украине. Новые данные разведки свидетельствуют о том, что проект в Елабугском районе Татарстана вышел за рамки плана.

Кирби сказал, что официальные лица США также установили, что Иран продолжает снабжать российских военных односторонними ударными беспилотниками, изготовленными в Иране. Они доставляются через Каспийское море из Амирабада в Иране в Махачкалу, Россия, а затем используются россиянами для обстрелов Украины.

Напомним, несколько дней назад СМИ выяснили, что Иран продал России боеприпасы для войны против Украины на миллион долларов.