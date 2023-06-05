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СМИ подсчитали, сколько ракет осталось в России

5 июня 2023 09:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СМИ подсчитали, сколько ракет осталось в России
Российский оккупант заряжает ракету. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские военные расходуют больше ракет, чем производят. Кроме того, упоминается, что из 1750 иранских ударных БпЛА Shahed, предусмотренных контрактом, Россия уже использовала 1377 по состоянию на 4 июня.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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По источникам из военной среды, российский запас включает:

  • "Калибр" — 150 штук;
  • Х-101/Х-555 — около 90;
  • "Искандер-М" — примерно 140;
  • "Искандер-К" — 45;
  • "Кинжал" — около 80;
  • Х-22 — примерно 180.

Если сравнить с мартом 2023 года, запасы ракет в России были оценены в:

  • Х-101, Х-555 и "Калибр" — около 146;
  • "Кинжал" — около 49;
  • "Искандер-М" — до 100.

В мае, ситуация обострилась с участием России, которая увеличила интенсивность атак на украинские города. Отмечается, что мирные города Украины подвергались ежедневным обстрелам из дронов и ракет. Киев особенно стал целью вражеского внимания, где только в течение последнего месяца было зарегистрировано около 17 обстрелов.

Напомним, что в Черном море уменьшено количество вражеских кораблей. Возможно, именно объявленное штормовое предупреждение заставило россиян вернуться в пункты базирования. Впрочем, угроза ракетного удара остается высокой.

Также мы писали, что российские оккупанты тщательно готовятся к пускам ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. При этом они выбирают места, максимально недостижимые для поражения имеющимися на вооружении ВСУ ракетными системами, но возможность достать и уничтожить врага есть.

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