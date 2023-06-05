СМИ подсчитали, сколько ракет осталось в России

Российский оккупант заряжает ракету. Фото: росСМИ

Российские военные расходуют больше ракет, чем производят. Кроме того, упоминается, что из 1750 иранских ударных БпЛА Shahed, предусмотренных контрактом, Россия уже использовала 1377 по состоянию на 4 июня.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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По источникам из военной среды, российский запас включает:

"Калибр" — 150 штук;

Х-101/Х-555 — около 90;

"Искандер-М" — примерно 140;

"Искандер-К" — 45;

"Кинжал" — около 80;

Х-22 — примерно 180.

Если сравнить с мартом 2023 года, запасы ракет в России были оценены в:

Х-101, Х-555 и "Калибр" — около 146;

"Кинжал" — около 49;

"Искандер-М" — до 100.

В мае, ситуация обострилась с участием России, которая увеличила интенсивность атак на украинские города. Отмечается, что мирные города Украины подвергались ежедневным обстрелам из дронов и ракет. Киев особенно стал целью вражеского внимания, где только в течение последнего месяца было зарегистрировано около 17 обстрелов.

Напомним, что в Черном море уменьшено количество вражеских кораблей. Возможно, именно объявленное штормовое предупреждение заставило россиян вернуться в пункты базирования. Впрочем, угроза ракетного удара остается высокой.

Также мы писали, что российские оккупанты тщательно готовятся к пускам ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. При этом они выбирают места, максимально недостижимые для поражения имеющимися на вооружении ВСУ ракетными системами, но возможность достать и уничтожить врага есть.