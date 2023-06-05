ЗМІ підрахували, скільки ракет залишилося в Росії

Російський окупант заряджає ракету. Фото: росЗМІ

Російські військові витрачають ракет більше, ніж виробляють. Крім того, згадується, що із 1750 іранських ударних БпЛА Shahed, передбачених контрактом, Росія вже використала 1377 станом на 4 червня.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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За джерелами з військового середовища, російський запас становить:

"Калібр" — 150 штук;

Х-101/Х-555 — близько 90;

"Іскандер-М" — приблизно 140;

"Іскандер-К" — 45;

"Кинжал" — близько 80;

Х-22 — приблизно 180.

Якщо порівняти з березнем 2023 року, запаси ракет у Росії були оцінені в:

Х-101, Х-555 та "Калібр" — близько 146;

"Кинжал" — близько 49;

"Іскандер-М" — до 100.

У травні ситуація загострилася за участю Росії, яка збільшила інтенсивність атак на українські міста. Зазначається, що мирні міста України зазнавали щоденних обстрілів з дронів та ракет. Київ особливо став на меті ворожої уваги, де лише протягом останнього місяця було зареєстровано близько 17 обстрілів.

Нагадаємо, що у Чорному морі зменшено кількість ворожих кораблів. Можливо, саме оголошене штормове попередження змусило росіян повернутись до пунктів базування. Втім, загроза ракетного удару залишається високою.

Також ми писали, що російські окупанти ретельно готуються до пусків ракет типу "Калібр" із акваторії Чорного моря. При цьому вони обирають місця, максимально недосяжні для ураження ракетними системами, що є на озброєнні ЗСУ, але можливість дістати і знищити ворога є.