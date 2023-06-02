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З'ясувалося, як можна знищити російські ракетні кораблі в Чорному морі

2 червня 2023 10:40
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Чи важко знищити російські носії "Калібрів" у Чорному морі
Російський ракетний корабель здійснює пуск ракети. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти ретельно готуються до пусків ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. При цьому вони обирають місця, максимально недосяжні для ураження наявними на озброєнні ЗСУ ракетними системами, але можливість дістати та знищити ворога є.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Можна це зробити таким самим чином, як було підбито розвідувальний корабель росіян "Іван Хурс", можна нейтралізувати і носіїв ракет "Калібр" у Чорному морі. Треба лише знати, де вони знаходяться", — сказав Селезньов.

Водночас він зауважив, що існує певна проблема: росіяни свої пуски здійснюють з траверза мису Опук, зі Східного узбережжя Криму. 

Тобто, пояснив Селезньов, росіяни намагаються відвести свої кораблі якомога далі, щоб не потрапити в неприємну ситуацію через ЗСУ. А, якщо запускати безпілотник по суші, то не факт, що він дійде до цілі.

"Втім, я думаю, що наші працюють над цим кейсом і збільшенням дальності дії морських безпілотників. Адже донедавна росіяни ховали свої кораблі на рівні Судака-Феодосії, а зараз відігнали  ще на 50 кілометрів далі", — констатував військовий експерт.

Що сталося з російським кораблем

Міноборони РФ поскаржилися, що 24 травня невідомі морські дрони атакували "унікальний" розвідувальний корабель "Іван Хурс". Там стверджують, що всі атаки відбили.

Корабель "Іван Хурс" — дуже важливий для Чорноморського флоту РФ. Адже це не просто розвідувальний корабель, він є великою станцією радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби.

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