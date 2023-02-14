США не предоставят Украине ракеты ATACMS, пишут СМИ

СМИ пишут, что США не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS: в чем причина
В ходе последних переговоров в Пентагоне американская сторона отметила, что не сможет предоставить Украине ракеты большой дальности . Причиной является недостаточное количество для защиты самой территории США.
Об этом сообщает издание Politico.
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Украина не получит ATACMS
По информации различных источников в американских властях, в частности, в администрации президента Джо Байдена, США в ходе последних переговоров объяснили украинской делегации, что не смогут предоставить Вооруженным силам Украины ракеты большой дальности.
Речь идет, в частности, о ракетах ATACMS.
Причина отказа в США
Как отмечает издание, ссылаясь на неназванных американских чиновников, главная причина — недостаточное количество такого вооружения.
Соединенные Штаты планируют передавать только оружие, передача которого не ослабит оборону самих США. Ракет большой дальности на вооружении армии Штатов отсутствует в таком количестве, чтобы передача не помешала обороноспособности США.
Politico отмечает, что с начала войны в Украине планы изготовления такого оружия не были пересмотрены в сторону увеличения.
Напомним, в январе советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры по предоставлению Украине ракет ATACMS ведутся очень интенсивно.
Фото: South Korean Defence Ministry