США не предоставят Украине ракеты ATACMS, пишут СМИ

Ракеты большой дальности на вооружении армии США находятся в недостаточном для передачи Украине количестве

В ходе последних переговоров в Пентагоне американская сторона отметила, что не сможет предоставить Украине ракеты большой дальности . Причиной является недостаточное количество для защиты самой территории США.

Об этом сообщает издание Politico.

Украина не получит ATACMS

По информации различных источников в американских властях, в частности, в администрации президента Джо Байдена, США в ходе последних переговоров объяснили украинской делегации, что не смогут предоставить Вооруженным силам Украины ракеты большой дальности.

Речь идет, в частности, о ракетах ATACMS.

Причина отказа в США

Как отмечает издание, ссылаясь на неназванных американских чиновников, главная причина — недостаточное количество такого вооружения.

Соединенные Штаты планируют передавать только оружие, передача которого не ослабит оборону самих США. Ракет большой дальности на вооружении армии Штатов отсутствует в таком количестве, чтобы передача не помешала обороноспособности США.

Politico отмечает, что с начала войны в Украине планы изготовления такого оружия не были пересмотрены в сторону увеличения.

Напомним, в январе советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры по предоставлению Украине ракет ATACMS ведутся очень интенсивно.

Фото: South Korean Defence Ministry