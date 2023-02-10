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Подоляк на тлі масованого обстрілу рф закликав Захід дати Україні ракети великої дальності

10 лютого 2023 12:54
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Подоляк вкотре закликав Захід дати Україні ракети великої дальності
За словами Подоляка, лише такою зброєю можна зупинити геноцид українців
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Російські окупанти сьогодні вкотре атакували Україну ракетами. На тлі нового масованого обстрілу радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк закликав Захід дати Україні зброю, щоб зупинити геноцид українців.

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

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"Всю ніч і ранок рф завдавала ударів по містах України. Наміри рф ті ж самі: масові руйнування та вбивства. Досить розмов і політичних вагань. Лише швидкі ключові рішення: ракети великої дальності, винищувачі, логістика оперативного постачання. Інакше геноцид не зупинити", — написав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у кількох областях країни.

У соцмережах повідомляли про вибухи у Кривому Розі. За словами голови міської військової адміністрації Олександра Вілкула, на підльоті до міста було сім ворожих ракет.

"Кривий Ріг. Нічого не викладаємо в інтернет. Всі залишаємось в укриттях. Ще сім ракет до нас на підльоті", — повідомляв Вілкул.

Також інформували про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

На Полтавщині та Кіровоградщині працювала протиповітряна система оборони. Люди чули вибухи. Крім того, вибухи були й у Харкові.

У Києві спрацювала ППО. За словами кореспондентів Новини.LIVE, пролунало кілька потужних вибухів. Пізніше нардепка Марія Мезенцева заявила, що є влучання ракет по Києву. У Голосіївському районі уламки російської ракети потрапили в приватний сектор. Ніхто з людей не постраждав. Загалом над столицею вдалося збити 10 ракет рф, повідомив мер Віталій Кличко.

Крім того, вибухи лунали у Хмельницькому, Вінниці, Івано-Франківську. На Львівщині працювали система ППО.

В Укренерго повідомили про влучання ракетами по кількох об'єктах енергоінфраструктури. 

"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", — йдеться у повідомленні.

Додамо, вчора російські солдати завдали наймасованішої атаки по Запоріжжю. Так, всього за одну годину у місті зафіксували 17 "прильотів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

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