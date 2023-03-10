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СМИ показали, как проходили первые переговоры между Украиной и рф по поводу деблокады "Азовстали"

10 марта 2023 00:02
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Александр Ковалев (слева) встречается с российским генерал-лейтенантом Андреем Сычевым (посередине) и его контактным представителем ФСБ Валентином Крыжановским (справа) на безлюдной дороге в Мариуполе 27 апреля
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Для украинцев "Азовсталь" стала мрачным, но мощным символом сопротивления, приютив около 2600 солдат и мирных жителей, пока россияне неделями атаковали комбинат. Для москвы это огромное место было разочарованием, последней упорной оппозицией в городе, которое ее войска пытались контролировать неделями. 

Издание CNN показало, как проходили первые переговоры между Украиной и рф по поводу деблокады "Азовстали" 27 апреля.

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Что известно о посредниках переговоров

Народный депутат Украины от Донецкой области и ветеран советско-афганской войны Александр Ковалев рассказал, что он был посредником на ранних этапах переговоров. Два высокопоставленных генерала российской военной разведки, широко известной как ГРУ, представляли другую сторону: генерал-лейтенант Владимир Алексеев, второй командующий ГРУ, и генерал-майор Александр Зорин, оба родившиеся в Украине.

Алексеев был связан с рядом наглых международных инцидентов в последние годы. Он был среди четырех офицеров ГРУ, на которых Министерство финансов США ввело санкции в 2016 году за широкомасштабную злонамеренную киберактивность, направленную на подрыв демократических процессов Америки, включая вмешательство в выборы. Великобритания и Европейский Союз ввели санкции против него в 2019 году за отравление бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипача в Англии смертельным нервно-паралитическим веществом.

Между тем, Зорин был представителем путина в Сирии, играя активную роль в переговорах между режимом президента Башара Асада и оппозицией страны и повстанческими фракциями.

"Их участие освещает важность, которую пути придавал выходу из тупика "Азовстали" и захвату Мариуполя, сохраняя свой долгожданный сухопутный мост между Крымом и россией — один из самых больших призов российского вторжения", — пишет издание.

В Мариуполе разворачиваются переговоры

25 апреля Ковалев совершил свою первую поездку на оккупированный россией юг Украины с начала войны.

Он был в шоке от разрушений, свидетелем которых он стал во время этой короткой экскурсии по городу и задокументировал эту сцену на видео и фотографиях, которыми поделился с CNN. Журналисты проверил их метаданные или информацию о файлах, которая совпадала со временем и датой путешествий Ковалева.

"Нас бомбили, нас обстреливали. Мы были в полностью разрушенном городе. Город, практически стертый с лица земли. Мы были именно в центре войны", — сказал он.

Для того чтобы даже добраться до завода, нужно было соблюдать режим прекращения огня.

27 апреля Ковалев был запечатлен на фото, напоминавшем сцену из шпионского фильма. На фото Ковалев вместе с Крыжановским и генерал-лейтенантом 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа россии Андреем Сычевым сидят посреди дороги за небольшим столиком.

Ковалев рассказал, что сидел целый день с генералом по прозвищу "Дон". Сычевой отвечал за руководство наступлением на Мариуполь и, по слухам, заменил генерал-полковника Александра Журавлева после начальных неудачных этапов войны; он также подвергся санкциям ЕС за военные действия в Украине.

Хотя на фото встречи вроде бы все было спокойно, Ковалев сказал:" На самом деле все взрывалось. Мы сделали все, чтобы "Азовсталь" была тихой".

Гражданское население было приоритетом, их отчаянные мольбы и ухудшение состояния здоровья привлекли мир.

Ковалев сыграл свою роль в их окончательном увольнении, сказав, что он помог убедить "другую сторону, что спасение, прежде всего, детей, женщин и раненых, будет актом благоразумия, актом гуманизма".

Напомним, 22 февраля скончался капитан и командир первого батальона полка "Азов" Олег Мудрак, шесть месяцев находившийся в плену.

Фото: CNN

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