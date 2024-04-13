СМИ показали, как выглядит одна из ТЭС ДТЭК после двух ракетных атак россиян
Российские войска в последнее время нанесли многочисленные ракетные удары по энергетике Украины. Так, обстрелы 22 и 29 марта стали наиболее разрушительными для одной из ТЭС ДТЭК.
Видео с последствиями вражеских атак обнародовало NV.
Ракетные атаки на украинские ТЭС
В ДТЭК показали одну из своих ТЭС после двух ракетных атак и подчеркнули, что это катастрофические разрушения.
На объекте были поражены энергоблоки, сгорели трансформаторы, развалены бетонные стены и обрушена крыша.
При попадании ракеты работников ТЭС спасло только то, что они успели быстро упасть на пол.
Как известно, после последних атак оккупантов ДТЭК потерял 80% своих генерирующих мощностей и оборудования стоимостью 230 млн долларов.
Ранее в Центрэнерго заявили об уничтожении всей генерации в результате массированной атаки оккупантов 11 апреля. Россия полностью разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области.
Также мы писали, что министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев готовиться к разным сценариям развития событий из-за активных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.
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