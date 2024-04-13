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СМИ показали, как выглядит одна из ТЭС ДТЭК после двух ракетных атак россиян

13 апреля 2024 11:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
СМИ показали, как выглядит одна из ТЭС ДТЭК после двух ракетных атак россиян
ТЭС после обстрела. Иллюстративное фото: NV
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в последнее время нанесли многочисленные ракетные удары по энергетике Украины. Так, обстрелы 22 и 29 марта стали наиболее разрушительными для одной из ТЭС ДТЭК.

Видео с последствиями вражеских атак обнародовало NV.

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В ДТЭК показали одну из своих ТЭС после двух ракетных атак и подчеркнули, что это катастрофические разрушения.

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Последствия удара по ТЭС. Фото: Евгений Малолетка

На объекте были поражены энергоблоки, сгорели трансформаторы, развалены бетонные стены и обрушена крыша.

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Работник на уничтоженной ТЭС. Фото: Евгений Малолетка
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Последствия удара по ТЭС. Фото: Евгений Малолетка
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Работник на уничтоженной ТЭС. Фото: Евгений Малолетка

При попадании ракеты работников ТЭС спасло только то, что они успели быстро упасть на пол.

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Последствия удара по ТЭС. Фото: Евгений Малолетка
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Последствия удара по ТЭС. Фото: Евгений Малолетка
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Последствия удара по ТЭС. Фото: Евгений Малолетка

Как известно, после последних атак оккупантов ДТЭК потерял 80% своих генерирующих мощностей и оборудования стоимостью 230 млн долларов.

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Сотрудники на уничтоженной ТЭС. Фото: Евгений Малолетка
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Последствия удара по ТЭС. Фото: Евгений Малолетка
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Последствия удара по ТЭС. Фото: Евгений Малолетка

Ранее в Центрэнерго заявили об уничтожении всей генерации в результате массированной атаки оккупантов 11 апреля. Россия полностью разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Также мы писали, что министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев готовиться к разным сценариям развития событий из-за активных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

обстрелы
оккупанты
ДТЭК
ТЭС
война в Украине
ракетный удар

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