СМИ показали, как выглядит одна из ТЭС ДТЭК после двух ракетных атак россиян

ТЭС после обстрела. Иллюстративное фото: NV

Российские войска в последнее время нанесли многочисленные ракетные удары по энергетике Украины. Так, обстрелы 22 и 29 марта стали наиболее разрушительными для одной из ТЭС ДТЭК.

Видео с последствиями вражеских атак обнародовало NV.

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В ДТЭК показали одну из своих ТЭС после двух ракетных атак и подчеркнули, что это катастрофические разрушения.

Последствия удара по ТЭС. Фото: Евгений Малолетка

На объекте были поражены энергоблоки, сгорели трансформаторы, развалены бетонные стены и обрушена крыша.

Работник на уничтоженной ТЭС. Фото: Евгений Малолетка

Последствия удара по ТЭС. Фото: Евгений Малолетка

Работник на уничтоженной ТЭС. Фото: Евгений Малолетка

При попадании ракеты работников ТЭС спасло только то, что они успели быстро упасть на пол.

Последствия удара по ТЭС. Фото: Евгений Малолетка

Последствия удара по ТЭС. Фото: Евгений Малолетка

Последствия удара по ТЭС. Фото: Евгений Малолетка

Как известно, после последних атак оккупантов ДТЭК потерял 80% своих генерирующих мощностей и оборудования стоимостью 230 млн долларов.

Сотрудники на уничтоженной ТЭС. Фото: Евгений Малолетка

Последствия удара по ТЭС. Фото: Евгений Малолетка

Последствия удара по ТЭС. Фото: Евгений Малолетка

Ранее в Центрэнерго заявили об уничтожении всей генерации в результате массированной атаки оккупантов 11 апреля. Россия полностью разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Также мы писали, что министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев готовиться к разным сценариям развития событий из-за активных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.