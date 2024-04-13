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ЗМІ показали, який вигляд має одна з ТЕС ДТЕК після двох ракетних атак росіян

13 квітня 2024 11:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЗМІ показали, який вигляд має одна з ТЕС ДТЕК після двох ракетних атак росіян
ТЕС після обстрілу. Ілюстративне фото: NV
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська протягом останнього часу завдали численних ракетних ударів по енергетиці України. Так, обстріли 22 та 29 березня стали найбільш руйнівними для однієї з ТЕС ДТЕК.

Відео з наслідками ворожих атак оприлюднило NV.

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У ДТЕК показали одну зі своїх ТЕС після двох ракетних атак та наголосили, що це катастрофічні руйнування.

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Наслідки удару по ТЕС. Фото: Євген Малолєтка

На об'єкті були уражені енергоблоки, згоріли трансформатори, розвалені бетонні стіни та обвалений дах.

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Працівник на знищеній ТЕС. Фото: Євген Малолєтка
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Наслідки удару по ТЕС. Фото: Євген Малолєтка
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Працівник на знищеній ТЕС. Фото: Євген Малолєтка

Під час влучання ракети працівників ТЕС врятувало лише те, що вони встигли швидко впасти на підлогу.

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Наслідки удару по ТЕС. Фото: Євген Малолєтка
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Наслідки удару по ТЕС. Фото: Євген Малолєтка
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Наслідки удару по ТЕС. Фото: Євгеній Малолєтка

Як відомо, після останніх атак окупантів ДТЕК втратив 80% своїх генеруючих потужностей та обладнання вартістю 230 млн доларів.

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Працівники на знищеній ТЕС. Фото: Євген Малолєтка
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Наслідки удару по ТЕС. Фото: Євген Малолєтка
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Наслідки удару по ТЕС. Фото: Євген Малолєтка

Раніше у Центренерго заявили про знищення всієї генерації внаслідок масованої атаки окупантів 11 квітня. Росія повністю зруйнувала Трипільську ТЕС на Київщині. 

Також ми писали, що міністр енергетики Герман Галущенко закликав українців готуватися до різних сценаріїв розвитку подій через активні обстріли енергетичної інфраструктури України.

обстріли
окупанти
ДТЕК
ТЕС
війна в Україні
ракетний удар

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