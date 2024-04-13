ЗМІ показали, який вигляд має одна з ТЕС ДТЕК після двох ракетних атак росіян
Російські війська протягом останнього часу завдали численних ракетних ударів по енергетиці України. Так, обстріли 22 та 29 березня стали найбільш руйнівними для однієї з ТЕС ДТЕК.
Відео з наслідками ворожих атак оприлюднило NV.
Ракетні атаки на українські ТЕС
У ДТЕК показали одну зі своїх ТЕС після двох ракетних атак та наголосили, що це катастрофічні руйнування.
На об'єкті були уражені енергоблоки, згоріли трансформатори, розвалені бетонні стіни та обвалений дах.
Під час влучання ракети працівників ТЕС врятувало лише те, що вони встигли швидко впасти на підлогу.
Як відомо, після останніх атак окупантів ДТЕК втратив 80% своїх генеруючих потужностей та обладнання вартістю 230 млн доларів.
Раніше у Центренерго заявили про знищення всієї генерації внаслідок масованої атаки окупантів 11 квітня. Росія повністю зруйнувала Трипільську ТЕС на Київщині.
Також ми писали, що міністр енергетики Герман Галущенко закликав українців готуватися до різних сценаріїв розвитку подій через активні обстріли енергетичної інфраструктури України.
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