СМИ сообщили о еще одном видео с обезглавленными украинскими военными: детали

Российские оккупанты в Украине / Фото: росСМИ

Российские наемники из ЧВК "Вагнер" опубликовали еще одно видео зверств, совершенных над украинскими военными. Защитники Украины погибли, взорвавшись на мине.

Об этом сообщает телеканал CNN.

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Еще одно видео

Кроме видеозаписи казни украинского пленника, как обнаружили журналисты издания, было еще одно видео.

Его опубликовали еще 8 апреля.

На этом видео можно увидеть обезглавленные трупы украинских военных возле уничтоженной военной машины.

Детали инцидента

Как заявили голоса за кадром, очевидно, людей, снимавших это видео, украинский бронетранспортер взорвался на российской мини.

"Они их убили. Кто-то подошел к ним. Подошли к ним и отрезали им головы", — заявил российский оккупант.

Вероятно, это видео сняли и опубликовали в сети наемники из ЧВК "Вагнер".

Напомним, вчера, 11 апреля, в сети появилась другая видеозапись — казни украинского пленника российскими оккупантами.

Захватчики сняли на видео, как отрезают украинскому военнослужащему голову.