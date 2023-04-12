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ЗМІ повідомили про ще одне відео із обезголовленими українськими військовими: деталі

12 квітня 2023 12:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗМІ повідомили про ще одне відео із обезголовленими українськими військовими: деталі
Російські окупанти в Україні / Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські найманці із ПВК "Вагнер" опублікували ще одне відео звірств, вчинених над українськими військовими. Захисники України загинули, підірвавшись на міні.

Про це повідомляє телеканал CNN.

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Ще одне відео

Крім відеозапису страти українського полоненого, як виявили журналісти видання, було ще одне відео.

Його опублікували ще 8 квітня. 

На цьому відео можна було побачити обезголовлені трупи українських військових біля знищеної військової машини.

Деталі інциденту

Як заявили голоси за кадром, очевидно, тих, хто знімав це відео, український бронетранспортер підірвався на російській міні.

"Вони їх убили. Хтось підійшов до них. Підійшли до них і відрізали їм голови", — заявив російський окупант.

Імовірно, це відео зняли і опублікували у мережі найманці із ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, учора, 11 квітня, в мережі з’явився інший відеозапис — страти українського полоненого російськими окупантами.

Загарбники зняли на відео, як відрізають українському військовослужбовцю голову.

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