Російські військові стратили військового ЗСУ та зняли це на відео: Єрмак не змовчав

Людина тримає ніж. Фото ілюстративне: google.com

В мережі з'явилось відео як російські війська відрізають голову українському полоненому. Це за межами людяності та прощення.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрущенко.

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Українському полоненому відрізали голову

Окупанти виклали відео, як вони відрізають голову українському полоненому. Все це за межею. Людяності. Розуміння. Сприйняття. Прощення.

"Пам’ятаєте, що ці нелюди росли та ставали нелюдями під казки та книжки "русских классиков". Під радянський та російський кінематограф. Під грьобаного Пушкіна, Толстого та Достоєвського. Росіяни мають повиздохнути. Всі. Вне залежності від статі та віку. Російська псевдокультура має бути знищена. Вщент", — заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрущенко.

Росіяни почали коментувати відео в соціальних мережах.

Коментарі росіян. Фото: скріншот з соціальних мереж

Коментарі росіян. Фото: скріншот з соціальних мереж

Коментарі росіян. Фото: скріншот з соціальних мереж

"За все буде відповідь і відповідальність", — заявив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що після відмови підкоритися російській жорстокості та проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни будуть відповідати за кожен свій злочин.