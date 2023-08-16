СМИ сообщают о плане Путина взорвать ЗАЭС: реакция Украины

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент РФ Владимир Путин запланировал взорвать находящуюся в оккупации Запорожскую АЭС. В Украине подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

Об этом написал российский телеграмм-канал "Генерал СВР", ссылаясь на свои источники в правительстве РФ.

Читайте также:

Отмечается, что российский диктатор планирует одновременно создать техногенную катастрофу на Курской АЭС, чтобы обвинить в этом наше государство.

Известно, что ресурс ведется от имени эксгенерала российской службы внешней разведки.

О чем говорится в сообщении канала

"Владимир Путин активировал процесс подготовки техногенной катастрофы на Курской АЭС. На днях Путин распорядился возобновить подготовку, а реализация планируется на конец августа — начало сентября. Несколько попыток "вражеских" беспилотных летательных аппаратов, якобы атаковать Курчатов, это не что иное, как провокации, согласованы с военным руководством, руководством ФСБ и лично с президентом, с целью показать "готовность" украинской стороны к ядерному террору", — отмечается в сообщении.

Благодаря такому шагу Путин планирует выйти "из стратегического тупика", в который он загнал себя из-за войны в Украине.

"Российским руководством двойная катастрофа будет объявлена "террористической атакой" на ядерные объекты, в чем обвинят Украину. Путин готов пойти на колоссальные жертвы среди мирного населения, загрязнив радиацией огромные части территории России, Украины, Республики Беларусь и других стран, ради выхода из стратегического тупика", — говорится в сообщении телеграмм-канала.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Реакция Украины

В свою очередь глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко прокомментировал эту новость и заверил, что такая информация неправдива.

"Пока информация, которая распространяется в СМИ относительно какого-либо спланированного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции, не подтверждается. Она не соответствует действительности", — добавил он.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления подчеркнули, что Россия планирует провокацию на Курской атомной электростанции. Там готовятся к эвакуации местного населения.