Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow СМИ сообщают о плане Путина взорвать ЗАЭС: реакция Украины arrow

СМИ сообщают о плане Путина взорвать ЗАЭС: реакция Украины

16 августа 2023 15:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
СМИ сообщают о плане Путина взорвать ЗАЭС: реакция Украины
Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент РФ Владимир Путин запланировал взорвать находящуюся в оккупации Запорожскую АЭС. В Украине подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

Об этом написал российский телеграмм-канал "Генерал СВР", ссылаясь на свои источники в правительстве РФ.

Читайте также:

Отмечается, что российский диктатор планирует одновременно создать техногенную катастрофу на Курской АЭС, чтобы обвинить в этом наше государство.

Известно, что ресурс ведется от имени эксгенерала российской службы внешней разведки.

О чем говорится в сообщении канала

"Владимир Путин активировал процесс подготовки техногенной катастрофы на Курской АЭС. На днях Путин распорядился возобновить подготовку, а реализация планируется на конец августа — начало сентября. Несколько попыток "вражеских" беспилотных летательных аппаратов, якобы атаковать Курчатов, это не что иное, как провокации, согласованы с военным руководством, руководством ФСБ и лично с президентом, с целью показать "готовность" украинской стороны к ядерному террору", — отмечается в сообщении.

Благодаря такому шагу Путин планирует выйти "из стратегического тупика", в который он загнал себя из-за войны в Украине.

"Российским руководством двойная катастрофа будет объявлена "террористической атакой" на ядерные объекты, в чем обвинят Украину. Путин готов пойти на колоссальные жертвы среди мирного населения, загрязнив радиацией огромные части территории России, Украины, Республики Беларусь и других стран, ради выхода из стратегического тупика", — говорится в сообщении телеграмм-канала.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения

Реакция Украины

В свою очередь глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко прокомментировал эту новость и заверил, что такая информация неправдива.

"Пока информация, которая распространяется в СМИ относительно какого-либо спланированного теракта российскими оккупантами на Запорожской атомной электростанции, не подтверждается. Она не соответствует действительности", — добавил он.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления подчеркнули, что Россия планирует провокацию на Курской атомной электростанции. Там готовятся к эвакуации местного населения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Выборы во время войны: чем очередная гонка обернется для политсилы Порошенко

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз