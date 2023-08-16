ЗМІ повідомляють про план Путіна підірвати ЗАЕС: реакція України

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент РФ Володимир Путін запланував підірвати Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває в окупації. В Україні наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Про це написав російський телеграм-канал "Генерал СВР", посилаючись на свої джерела в уряді РФ.

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Зазначається, що російський диктатор планує разом з цим одночасно створити техногенну катастрофу на Курській АЕС, щоб звинуватити в цьому нашу державу.

Відомо, що ресурс ведеться від імені ексгенерала російської Служби зовнішньої розвідки.

Про що йдеться у дописі каналу

"Володимир Путін активував процес підготовки техногенної катастрофи на Курській АЕС. Днями Путін дав розпорядження відновити підготовку, а реалізація планується на кінець серпня — початок вересня. Декілька спроб "ворожих" безпілотних літальних апаратів, нібито атакувати Курчатов, це ні що інше, як провокації, узгоджені у військовим керівництвом, керівництвом ФСБ і особисто з президентом, з метою показати "готовність" української сторони до ядерного терору", — зазначається у повідомленні.

Завдяки такому кроку Путін планує вийти "зі стратегічного глухого кута", у який він загнав себе через війну в Україні.

"Російським керівництвом подвійну катастрофу буде оголошено "терористичною атакою" на ядерні об'єкти, в чому звинуватять Україну. Путін готовий піти на колосальні жертви серед мирного населення, забруднивши радіацією величезні частини території Росії, України, Республіки Білорусь та інших країн, заради виходу зі стратегічного глухого кута", — йдеться у повідомленні телеграм-каналу.

Скриншот допису

Скриншот допису

Реакція України

Своєю чергою голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко прокоментував цю новину та запевнив, що така інформація є неправдивою.

"Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності", — додав він.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше у Центрі національного спротиву наголосили, що Росія планує провокацію на Курській атомній електростанції. Там готуються до евакуації місцевого населення.