Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗМІ повідомляють про план Путіна підірвати ЗАЕС: реакція України arrow

ЗМІ повідомляють про план Путіна підірвати ЗАЕС: реакція України

16 серпня 2023 15:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ЗМІ повідомляють про план Путіна підірвати ЗАЕС: реакція України
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент РФ Володимир Путін запланував підірвати Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває в окупації. В Україні наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Про це написав російський телеграм-канал "Генерал СВР", посилаючись на свої джерела в уряді РФ.

Читайте також:

Зазначається, що російський диктатор планує разом з цим одночасно створити техногенну катастрофу на Курській АЕС, щоб звинуватити в цьому нашу державу. 

Відомо, що ресурс ведеться від імені ексгенерала російської Служби зовнішньої розвідки.

Про що йдеться у дописі каналу

"Володимир Путін активував процес підготовки техногенної катастрофи на Курській АЕС. Днями Путін дав розпорядження відновити підготовку, а реалізація планується на кінець серпня — початок вересня. Декілька спроб "ворожих" безпілотних літальних апаратів, нібито атакувати Курчатов, це ні що інше, як провокації, узгоджені у військовим керівництвом, керівництвом ФСБ і особисто з президентом, з метою показати "готовність" української сторони до ядерного терору", — зазначається у повідомленні. 

Завдяки такому кроку Путін планує вийти "зі стратегічного глухого кута", у який він загнав себе через війну в Україні.

"Російським керівництвом подвійну катастрофу буде оголошено "терористичною атакою" на ядерні об'єкти, в чому звинуватять Україну. Путін готовий піти на колосальні жертви серед мирного населення, забруднивши радіацією величезні частини території Росії, України, Республіки Білорусь та інших країн, заради виходу зі стратегічного глухого кута", — йдеться у повідомленні телеграм-каналу.

Скриншот допису
Скриншот допису

Реакція України

Своєю чергою голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко прокоментував цю новину та запевнив, що така інформація є неправдивою.

"Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності", — додав він.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше у Центрі національного спротиву наголосили, що Росія планує провокацію на Курській атомній електростанції. Там готуються до евакуації місцевого населення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Вибори під час війни: чим чергові перегони обернуться для політсили Порошенка

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз