СМИ РФ проигнорировали слова Пригожина о выходе вагнеровцев из Бахмута
Российские СМИ проигнорировали заявление главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в котором он раскритиковал руководство Минобороны РФ. На первом канале и "Информационном канале", которые занимают большую часть сетки, не было ни слова о заявлениях Пригожина, в то время как они рассказывали о событиях в ДНР и Европе наращивающей военную помощь Киеву.
Об этом пишут российские СМИ.
Игнорирование слов Пригожина
Другие СМИ не давали подробностей об этом видеообращении, только цитируя комментарий Пескова, который не раскрывал суть претензий Пригожина.
Сообщение с критикой Пригожина неожиданно опубликовало принадлежащее ему издание Readovka, которое обвинило его в шантажировании Минобороны РФ, угрожая выводом подразделений из Бахмута. Тем не менее владелец ЧВК "Вагнера" остался без должного внимания в остальных российских СМИ, которые предпочли рассказывать о других событиях.
"РИА Новости и "Интерфакс" выпустили лишь комментарий Пескова, при этом ничего не сообщив о сути претензий владельца ЧВК "Вагнера". ТАСС частично описал видео Пригожина. РБК, "Ведомости" и "Российская газета" полностью проигнорировали эту тему", — говорится в сообщении.
Напомним, что вагнеровцы оставят все свои позиции в районе Бахмута. Это произойдет уже 10 мая сразу после Дня Победы. Эту дату Евгений Пригожин объяснил следующим образом — он хочет, чтобы в "праздничный для россиян праздник", День Победы, часть Бахмута все еще оставалась под российским контролем.