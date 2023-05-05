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СМИ РФ проигнорировали слова Пригожина о выходе вагнеровцев из Бахмута

5 мая 2023 15:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СМИ РФ проигнорировали слова Пригожина о выходе вагнеровцев из Бахмута
Глава вагнеровцев Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские СМИ проигнорировали заявление главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в котором он раскритиковал руководство Минобороны РФ. На первом канале и "Информационном канале", которые занимают большую часть сетки, не было ни слова о заявлениях Пригожина, в то время как они рассказывали о событиях в ДНР и Европе наращивающей военную помощь Киеву. 

Об этом пишут российские СМИ.

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Другие СМИ не давали подробностей об этом видеообращении, только цитируя комментарий Пескова, который не раскрывал суть претензий Пригожина.

Сообщение с критикой Пригожина неожиданно опубликовало принадлежащее ему издание Readovka, которое обвинило его в шантажировании Минобороны РФ, угрожая выводом подразделений из Бахмута. Тем не менее владелец ЧВК "Вагнера" остался без должного внимания в остальных российских СМИ, которые предпочли рассказывать о других событиях.

 "РИА Новости и "Интерфакс" выпустили лишь комментарий Пескова, при этом ничего не сообщив о сути претензий владельца ЧВК "Вагнера". ТАСС частично описал видео Пригожина. РБК, "Ведомости" и "Российская газета" полностью проигнорировали эту тему", — говорится в сообщении.

Напомним, что вагнеровцы оставят все свои позиции в районе Бахмута. Это произойдет уже 10 мая сразу после Дня Победы. Эту дату Евгений Пригожин объяснил следующим образом — он хочет, чтобы в "праздничный для россиян праздник", День Победы, часть Бахмута все еще оставалась под российским контролем.

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