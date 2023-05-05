ЗМІ РФ проігнорували слова Пригожина про вихід вагнерівців із Бахмута

Голова вагнерівців Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Російські ЗМІ проігнорували заяву голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, в якій він розкритикував керівництво Міноборони РФ. На першому каналі та "Інформаційному каналі", які займають більшу частину сітки, не було жодного слова про заяви Пригожина, тоді як вони розповідали про події в ДНР та Європі, що нарощує військову допомогу Києву.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Інші ЗМІ не давали подробиць про це відеозвернення лише цитуючи коментар Пєскова, який не розкривав суть претензій Пригожина.

Повідомлення з критикою Пригожина несподівано опублікувало видання Readovka, яке йому звинуватило в шантажуванні Міноборони РФ, погрожуючи виведенням підрозділів з Бахмута. Проте власник ПВК "Вагнера" залишився без належної уваги в решті російських ЗМІ, які воліли розповідати про інші події.

"РІА Новини та "Інтерфакс" випустили лише коментар Пєскова, при цьому нічого не повідомивши про суть претензій власника ПВК "Вагнера". ТАРС частково описав відео Пригожина. РБК, "Відомості" та "Російська газета" повністю проігнорували цю тему", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що "вагнерівці" залишать усі свої позиції в районі Бахмута. Це станеться вже 10 травня одразу після Дня Перемоги. Цю дату Євген Пригожин пояснив так — він хоче, щоб у "святкове для росіян свято", День Перемоги, частина Бахмута все ще залишалася під російським контролем.