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СМИ выяснили, как Зеленскому и Байдену удалось выстроить партнерство во время войны

24 февраля 2023 16:33
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Как Зеленскому и Байдену удалось выстроить партнерство во время войны — объяснение СМИ
Зеленский и Байден в Киеве
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Через год полномасштабной войны президентам США и Украины Джо Байдену и Владимиру Зеленскому удалось выстроить теплые двусторонние отношения, однако еще год назад Байдену не нравилось, что Зеленский вместо благодарности просит у США все большее и большее вооружение. Также лидер США считал, что россия захватит Украину.

Об этом сообщает The New York Times.

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Отношения Зеленского и Байдена

Как пишет издание, отношения между двумя лидерами стали критически важными для будущего международного порядка. После вторжения россии в Украину в прошлом году Байден приватно размышлял о своих телефонных разговорах с Зеленским.

Байден был не единственным, кто предполагал, что Зеленский может не выдержать русского натиска, учитывая мишень, которую кремль поставил ему на спину. Но американский президент был счастлив, что ошибался и с удивлением обнаружил, как и остальной мир, что Зеленский оказался больше, чем бывший комик, и жестче, чем кто-либо мог себе представить.

В феврале 2023 года Байден совершил незапланированный визит в Киев, где Зеленский и президент США сблизились настолько, что приветствовали друг друга с легкой фамильярностью старых друзей: "Как дети? Я очень рад вас видеть", — сказал Байден. Зеленский в ответ спросил о Джилле Байдене.

В СМИ отмечают, что Байден и Зеленский не всегда были такими дружественными.

По словам официальных лиц в обоих лагерях, попросивших не называть их имен, порой отношения между президентами были связаны с трением.

В частности, Байден добился предоставления Украине 113 миллиардов долларов военной и другой помощи, но в их телефонных разговорах этого никогда не было достаточно для Зеленского, требовавшего больше и быстрее.

"Потребовались месяцы, чтобы достичь лучшего понимания друг друга и сгладить обиды. В конце концов, это отношения необходимости, но не равенства, взаимных интересов, но разных приоритетов. Если Зеленский — это современный Уинстон Черчилль, как часто говорят его поклонники, то Байдену отводится роль Франклина Рузвельта перед Перл-Харбором, собравшим так называемый "Арсенал демократии", чтобы вооружить европейских союзников, не втягивая США непосредственно в войну", — пишет NYT.

Опасения Байдена

Как пишет издание, команда Байдена предполагала, что Зеленский будет либо убит, либо возглавит правительство в изгнании: "Но одетый в оливково-зеленый свитшот, он отказался от предложений покинуть Киев, разъяренный тем, что американцы сомневаются в решимости Украины".

Менее чем через неделю после вторжения Байден сказал телеведущим на обеде без записи, что он не видит никакого способа заставить путина остановиться.

Он сказал, что верит в то, что россия сможет победить Украину, захватив крупные города, и ожидает, что многие погибнут, согласно рассказу одного из присутствующих в зале.

Идея, что Украина может победить россиян, "не сбудется", — сказал тогда Байден.

Он признал, что оккупировать страну и контролировать ее является более сложной задачей, но считал, что единственный план путина состоит в том, чтобы свергнуть Зеленского и создать марионеточное правительство. Предположение, что москва скоро победит, повлияло на стратегическое решение Байдена.

Американские чиновники опасались присылать в Украину современное оружие, которое может попасть в руки россии, как это произошло в Афганистане, поэтому они были сдержаны в том, что присылали.

Однако в разговорах с Байденом, ставших регулярными, Зеленский неустанно настаивал на большем, часто слегка обходя благодарность за то, что американцы предоставили, и представляя список того, чего они не предоставили.

Байден возмущался, что к президенту США относятся как к сержанту поставок, по словам чиновников администрации, считая, что такие списки должны обсуждать их помощники, в то время как оба лидера сосредотачиваются на вопросах высшего уровня.

По крайней мере, однажды летом 2022 года, как сообщает NBC News, Байден разгневался, когда позвонил по телефону Зеленскому, чтобы сообщить о только что одобренной им помощи в размере 1 миллиарда долларов, и услышал от украинского лидера немедленный перечень того, что ему еще нужно.

Укрепление отношений

В последние месяцы отношения лидеров намного укрепились. Громкий визит Зеленского в Вашингтон в канун Рождества, похоже, произвел впечатление на Байдена и его советника по национальной безопасности Джейка Салливана, тесно сотрудничающего с Андреем Ермаком, главой ОП Зеленского.

А обратный визит Байдена в Киев подчеркнул их солидарность, поскольку Зеленский искренне поблагодарил его за помощь, которую "запомнят навсегда", в то же время более мягко настаивая на предоставлении дополнительного вооружения.

Напомним, недавно Владимир Зеленский рассказал, что компромисс с президентом россии владимиром путиным невозможен. Глава государства также подчеркнул, что Украина хочет гарантий безопасности.

Фото: ОП

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