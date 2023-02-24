Як Зеленському і Байдену вдалося вибудувати партнерство під час війни — пояснення ЗМІ

Зеленський і Байден у Києві

За рік повномасштабної війни президентам США та України Джо Байдену та Володимиру Зеленському вдалося вибудувати теплі двосторонні відносини, однак ще рік тому Байдену не подобалося, що Зеленський замість подяки просить у США все більше і більше озброєння. Також лідер США вважав, що рф захопить Україну.

Про це повідомляє The New York Times.

Відносини Зеленського та Байдена

Як пише видання, відносини між двома лідерами стали критично важливими для майбутнього міжнародного порядку. Після вторгнення росії в Україну минулого року Байден приватно розмірковував про свої телефонні розмови з Зеленським.

Байден був не єдиним, хто припускав, що Зеленський може не витримати російського натиску, зважаючи на мішень, яку кремль поставив йому на спину. Але американський президент був щасливий, що помилявся і з подивом виявив, як і решта світу, що Зеленський виявився більше, ніж колишній комік, і жорсткішим, ніж будь-хто міг собі уявити.

У лютому 2023 року Байден здійснив незапланований візит до Києва, де Зеленський і президент США зблизилися настільки, що вітали один одного з легкою фамільярністю старих друзів: "Як діти? Я дуже радий вас бачити", — сказав Байден. Зеленський у відповідь запитав про Джилл Байден.

У ЗМІ відзначають, що Байден і Зеленський не завжди були такими дружніми.

За словами офіційних осіб в обох таборах, які попросили не називати їхніх імен, часом відносини між президентами були пов'язані з тертям.

Зокрема, Байден домігся надання Україні 113 мільярдів доларів військової та іншої допомоги, але в їхніх телефонних розмовах цього ніколи не було достатньо для Зеленського, який вимагав більше і швидше.

"Знадобилися місяці, щоб досягти кращого розуміння один одного і згладити образи. Зрештою, це відносини необхідності, але не рівності, взаємних інтересів, але різних пріоритетів. Якщо Зеленський — це сучасний Вінстон Черчилль, як часто кажуть його шанувальники, то Байдену відводиться роль Франкліна Рузвельта перед Перл-Харбором, який зібрав так званий "Арсенал демократії", щоб озброїти європейських союзників, не втягуючи США безпосередньо у війну", — пише NYT.

Побоювання Байдена

Як пише видання, команда Байдена припускала, що Зеленський буде або вбитий, або очолить уряд у вигнанні: "Але одягнений в оливково-зелений світшот, він відмовився від пропозицій покинути Київ, розлючений тим, що американці сумніваються в рішучості України".

Менш ніж через тиждень після вторгнення Байден сказав телеведучим на обіді без запису, що він не бачить жодного способу змусити Путіна зупинитися.

Він сказав, що вірить у те, що росія зможе перемогти Україну, захопивши великі міста, і очікує, що багато людей загине, згідно з розповіддю одного з присутніх у залі.

Ідея про те, що Україна може перемогти росіян, "не здійсниться", — сказав тоді Байден.

Він визнав, що окупувати країну і контролювати її є більш складним завданням, але вважав, що єдиний план Путіна полягає в тому, щоб повалити Зеленського і створити маріонетковий уряд. Припущення, що москва швидко переможе, вплинуло на стратегічне рішення Байдена.

Американські посадовці побоювалися надсилати в Україну сучасну зброю, яка може потрапити до рук Росії, як це сталося в Афганістані, тому вони були стримані в тому, що надсилали.

Однак у розмовах з Байденом, які стали регулярними, Зеленський невпинно наполягав на більшому, часто злегка оминаючи подяку за те, що американці надали, і натомість представляючи список того, чого вони не надали.

Байден обурювався, що до президента США ставляться як до сержанта постачання, за словами чиновників адміністрації, вважаючи, що такі списки мають обговорювати їхні помічники, тоді як обидва лідери зосереджуються на питаннях вищого рівня.

Принаймні одного разу влітку 2022 року, як повідомляє NBC News, Байден розгнівався, коли зателефонував Зеленському, щоб повідомити про щойно схвалену ним допомогу в розмірі 1 мільярда доларів, і почув від українського лідера негайний перелік того, що йому ще потрібно.

Зміцнення відносин

В останні місяці відносини лідерів набагато зміцнилися. Гучний візит Зеленського до Вашингтона напередодні Різдва, схоже, справив враження на Байдена і його радника з національної безпеки Джейка Саллівана, який тісно співпрацює з Андрієм Єрмаком, головою ОП Зеленського.

А зворотний візит Байдена до Києва підкреслив їхню солідарність, оскільки Зеленський щиро подякував йому за допомогу, яку "запам'ятають назавжди", водночас більш м'яко наполягаючи на наданні додаткового озброєння.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський розповів, що компроміс із президентом росії володимиром путіним неможливий. Глава держави також наголосив, що Україна хоче безпекових гарантій.

Фото: ОП