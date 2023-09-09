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Лежал в водоеме со связанными руками: нашли мертвым британского добровольца

9 сентября 2023 14:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Лежал в водоеме со связанными руками: нашли мертвым британского добровольца
Британский доброволец, воевавший на стороне Украины Джордан Чедвик. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На фронте нашли мертвым британского добровольца Джордана Чедвика, воевавшего за Украину в войне против РФ. Тело воина лежало в водоеме, а руки были связаны за спиной.

Об этом сообщает издание Sky News.

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Что известно о добровольце Джордане Чедвике

Известно, что 31-летний военный Джордан Чедвик был родом из Бернли в Ланкашире. В период с 2011 по 2015 он служил в британской армии. С октября 2022 солдат присоединился к рядам ВСУ и помогал Силам обороны бороться с российскими захватчиками.

Как рассказала мать Джордана изданию BBC, ее сын еще с самого детства мечтал стать солдатом.

"Его страсть поддерживать свободу и помогать другим своими навыками заставила его покинуть Великобританию и уехать в Украину в начале октября 2022 года", — рассказала женщина.

Когда умер Чедвик

О гибели Джордана Чедвика стало известно еще 26 июня 2023 года. Однако тело воина удалось репатриировать на родину 7 сентября.

По информации СМИ, тело Чедвика обнаружили в одном из водоемов, его руки были связаны за спиной. В настоящее время продолжается следствие по гибели британца и кто стал его убийцей.

Напомним, в боях за Украину погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа. Он работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

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