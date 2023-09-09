Лежал в водоеме со связанными руками: нашли мертвым британского добровольца
На фронте нашли мертвым британского добровольца Джордана Чедвика, воевавшего за Украину в войне против РФ. Тело воина лежало в водоеме, а руки были связаны за спиной.
Об этом сообщает издание Sky News.
Что известно о добровольце Джордане Чедвике
Известно, что 31-летний военный Джордан Чедвик был родом из Бернли в Ланкашире. В период с 2011 по 2015 он служил в британской армии. С октября 2022 солдат присоединился к рядам ВСУ и помогал Силам обороны бороться с российскими захватчиками.
Как рассказала мать Джордана изданию BBC, ее сын еще с самого детства мечтал стать солдатом.
"Его страсть поддерживать свободу и помогать другим своими навыками заставила его покинуть Великобританию и уехать в Украину в начале октября 2022 года", — рассказала женщина.
Когда умер Чедвик
О гибели Джордана Чедвика стало известно еще 26 июня 2023 года. Однако тело воина удалось репатриировать на родину 7 сентября.
По информации СМИ, тело Чедвика обнаружили в одном из водоемов, его руки были связаны за спиной. В настоящее время продолжается следствие по гибели британца и кто стал его убийцей.
Напомним, в боях за Украину погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа. Он работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.