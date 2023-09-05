В Україні загинув доброволець із Колумбії, — EI Tiempo

Доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа. Фото: соцмережі

У боях за Україну загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа. Він працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.

Про це повідомляє видання EI Tiempo.

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Видання пише, що загиблий був професійним військовим, працював у прокуратурі та Корпусі технічного розслідування.

У грудні минулого року він спакував валізи і, незважаючи на прохання родини, поїхав до України, щоб вступити до лав військових формувань, які допомагають армії країни.

Він попереджав колумбійців, які планують приєднатися до військових угруповань.

"Добре проаналізуйте, це не для того, щоб збентежити вас, а тому, що якщо ви приїдете, то прийдіть психологічно готовими до того, з чим вам доведеться зіткнутися", — написав він у Facebook.

Посольство Колумбії у Польщі вже зв’язалося з родиною. Ім повідомили, що процес доправлення тіла може тривати до трьох місяців.

Нагадаємо, з могили українського пілота Андрія Пільщикова на позивний "Джус" невідомі поцупили бойові шеврони. Їх на знак поваги та вдячності залишили його бойові побратими. Дівчина загиблого воїна Меланія Подоляк вимагає їх повернути.