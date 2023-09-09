Лежав у водоймі зі зв'язаними руками: знайшли мертвим британського добровольця

Британський доброволець, який воював на боці України Джордан Чедвік. Фото: google

На фронті знайшли мертвим британського добровольця Джордана Чедвіка, який воював за Україну у війні проти РФ. Тіло воїна лежало у водоймі, а руки були зв'язані за спиною.

Про це повідомляє видання Sky News.

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Що відомо про добровольця Джордана Чедвіка

Відомо, що 31-річний військовий Джордан Чедвік був родом з з Бернлі в Ланкаширі. У період з 2011 по 2015 рік він служив у британській армії. З жовтня 2022 року солдат приєднався до лав ЗСУ й допомагав Силам оборони боротися з російськими загарбниками.

Як розповіла мати Джордана виданню ВВС, її син ще з самого дитинства мріяв стати солдатом.

"Його пристрасть підтримувати свободу та допомагати іншим своїми навичками змусила його залишити Велику Британію та поїхати в Україну на початку жовтня 2022 року", — розповіла жінка.

Коли помер Чедвік

Про загибель Джордана Чедвіка стало відомо ще 26 червня 2023 року. Утім, тіло воїна вдалося репатріювати на батьківщину 7 вересня.

За інформацією ЗМІ, тіло Чедвіка знайшли в одній з водойм, його руки були зв'язані за спиною. Наразі, триває слідство щодо загибелі британця та хто став його вбивцею.

Нагадаємо, у боях за Україну загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа. Він працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.