Украинская армия на протяжении 7 февраля нанесла целый ряд точных ударов по позициям россиян

Силы обороны Украины уничтожили за прошедшие сутки самолет, вертолет и два дрона российских оккупационных войск. Кроме того, были поражены два пункта управления подразделениями рф.

Об этом сообщил в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Успехи украинской авиации

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 12 ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники российских захватчиков.

Кроме того, были поражены две позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Победы в воздухе

В течение 7 февраля украинцы уничтожили четыре важные воздушные цели.

Это штурмовик СУ-25, вертолет Ми-24 и два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан".

Удары украинской артиллерии

Не отставали от авиации и наземные подразделения сил обороны.

Артиллерия и ракетные подразделения ВСУ за минувшие сутки обстреляли два пункта управления российских войск, один состав боеприпасов и семь районов сосредоточения оккупационных подразделений.

Напомним, в феврале-марте и украинская разведка ожидает активных действий на фронте. Интенсивность боев на востоке Украины является попыткой реализации поставленной президентом россии задачи по захвату восточных областей Украины.

Добавим, что президент россии владимир путин хочет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до конца февраля.

Впрочем, аналитики ISW отмечают, что кремлевский диктатор, вероятно, снова ошибся в оценке мощности собственных вооруженных сил.

Институт изучения войны не выявил доказательств того, что российские войска восстановили достаточную боевую мощь для того, чтобы завоевать более 11 тысяч квадратных километров территории Донецкой области до конца февраля.

Фото: Генштаб ВСУ