Сили оборони за добу знищили літак і гелікоптер окупантів

Знищені літак, гелікоптер і дрони: Генштаб розповів про успіхи Сил оборони в повітрі за минулу добу
Сили оборони України знищили протягом минулої доби літак, гелікоптер та два дрони російських окупаційних військ. Крім того, були уражені два пункти управління підрозділами рф.
Про це повідомив у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.
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Успіхи української авіації
Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 12 ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки російських загарбників.
Крім того, були уражені дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.
Перемоги у повітрі
Протягом 7 лютого українці знищили чотири важливі повітряні цілі.
Це штурмовик СУ-25, вертоліт Мі-24 та два безпілотні літальні апарати типу “Орлан”.
Удари української артилерії
Не відставали від авіації і наземні підрозділи Сил оборони.
Артилерія та ракетні підрозділи ЗСУ за минулу добу обстріляли два пункти управління російських військ, один склад боєприпасів та сім районі зосередження окупаційних підрозділів.
Нагадаємо, у лютому-березні й українська розвідка очікує на активні дії на фронті. Інтенсивність боїв на сході України є спробою реалізації поставленого президентом рф завдання щодо захоплення східних областей України.
Додамо, що президент росії володимир путін хоче захопити усю територію Донецької і Луганської областей до кінця лютого.
Втім, аналітики ISW наголошують, що кремлівський диктатор, імовірно, знову помилився в оцінці потужності власних збройних сил.
Інститут вивчення війни не виявив жодних доказів того, що російські війська відновили достатню бойову потужність для того, аби завоювати понад 11 тисяч квадратних кілометрів території Донецької області до кінця лютого.
Фото: Генштаб ЗСУ