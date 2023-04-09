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Уничтожение оккупантов и коллаборантов в Мелитополе вызывает панику у врага, — Федоров

9 апреля 2023 13:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мэр Мелитополя Иван Федоров
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ходе телемарафона "Единые новости" были подведены итоги активности по ликвидации оккупантов и коллаборантов в Запорожском районе. За последние две недели наблюдается увеличение взрывов на базах врага и активизация расправы над предателями.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По словам Федорова, было уничтожено свыше 15 мест размещения оккупантов, среди которых 7 находились в Мелитополе. На аэродроме и локомотивном депо там произошли инциденты по нескольку раз. Другие места находились в Федоровке, Веселом, возле Токмака, Верхнего Токмака, Мирного и Молочанска.

Внимание СБУ было сосредоточено на 13 предателях. Девять коллаборантов из Мелитополя, Кирилловки, Нововасиловки и Веселого находятся под подозрением. Четырех гауляйтеров из Акимовки, Кирилловки, Приазовского и Константиновки заменили другими. Один из них, оккупационный "голова" Акимовки, погиб в автокатастрофе.

В результате, оккупанты испытывают панику и все чаще обсуждают подготовку к отступлению. Оккупанты и коллаборанты не имеют права на пребывание на украинской земле, и каждый из них получит возмездие либо от Украины, либо от "своих".

Напомним, что после многочисленных неудач на фронте и неспособности погасить сопротивление в тылу, российские оккупанты начали снимать пропагандистские "фильмы" в Мелитополе. Захватчики инсценируют "удачную борьбу" с диверсантами.

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