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В Мелитоле оккупанты снимают пропагандистские фильмы о своих "успехах" с роботами

8 апреля 2023 12:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Российские оккупанты. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После многочисленных неудач на фронте и неспособности погасить сопротивление в тылу, российские оккупанты начали снимать пропагандистские "фильмы" в Мелитополе. Захватчики инсценируют "удачную борьбу" с диверсантами.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Оккупанты Мелитополя меняют профессию. После многочисленных неудач на фронте и неспособности погасить сопротивление в тылу орки вернулись к своему проверенному веками "оружию" — пропаганде", — рассказал Федоров.

По его словам, сегодня утром, 8 апреля, оккупанты сняли кино об "удачном обезвреживании взрывчатки". В съемочную площадку превратили один из дворов многоэтажки в центре Мелитополя.

"Далее в "лучших" традициях пропагандистских сюжетов росСМИ. Якобы обнаружили взрывное устройство под авто орко-полицейского. Нагнали орко-спецслужбы с собаками. Не забыли и об операторах с камерами, без них не ездят. Изъяли и уничтожили взрывчатку, на этот раз даже работа" взяли для эпичности кадра", — говорит городской голова.

Российские войска инсценируют "удачную борьбу" с диверсантами, пытаясь убедить себя и жителей, что у них все под контролем.

Напомним, недавно Иван Федоров рассказал, что более 700 жителей Мелитополя и его окрестностей было зарегистрировано в качестве коллаборационистов, сотрудничающих с российскими оккупантами. Они участвовали в организации фейкового референдума или работают в оккупационных "органах" и учреждениях.

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