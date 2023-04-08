В Мелитоле оккупанты снимают пропагандистские фильмы о своих "успехах" с роботами
После многочисленных неудач на фронте и неспособности погасить сопротивление в тылу, российские оккупанты начали снимать пропагандистские "фильмы" в Мелитополе. Захватчики инсценируют "удачную борьбу" с диверсантами.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Актерские способности оккупантов в Мелитополе
"Оккупанты Мелитополя меняют профессию. После многочисленных неудач на фронте и неспособности погасить сопротивление в тылу орки вернулись к своему проверенному веками "оружию" — пропаганде", — рассказал Федоров.
По его словам, сегодня утром, 8 апреля, оккупанты сняли кино об "удачном обезвреживании взрывчатки". В съемочную площадку превратили один из дворов многоэтажки в центре Мелитополя.
"Далее в "лучших" традициях пропагандистских сюжетов росСМИ. Якобы обнаружили взрывное устройство под авто орко-полицейского. Нагнали орко-спецслужбы с собаками. Не забыли и об операторах с камерами, без них не ездят. Изъяли и уничтожили взрывчатку, на этот раз даже работа" взяли для эпичности кадра", — говорит городской голова.
Российские войска инсценируют "удачную борьбу" с диверсантами, пытаясь убедить себя и жителей, что у них все под контролем.
Напомним, недавно Иван Федоров рассказал, что более 700 жителей Мелитополя и его окрестностей было зарегистрировано в качестве коллаборационистов, сотрудничающих с российскими оккупантами. Они участвовали в организации фейкового референдума или работают в оккупационных "органах" и учреждениях.