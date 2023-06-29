Уничтожение "вагнеровцами" самолета Ил-22 обернется проблемами для РФ, — британская разведка

Сбитый наемниками ЧВК "Вагнер" самолет Ил-22М. Фото: росСМИ

Наемники ЧВК "Вагнер", сбившие самолет Ил-22М во время своего бунта в России, оказали большую услугу Украине. Этот самолет является очень ценным активом российских войск, так что без него оккупантам придется уменьшить количество боевых задач.

Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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Очень ценная военная техника

В британском военном министерстве, комментируя уничтожение наемниками ЧВК "Вагнер" командного самолета Ил-22М, отметили, что таких самолетов в составе вооруженных сил России очень мало, не больше 12-ти.

"Эти самолеты специального назначения сыграли ключевую роль в организации российских войск в их войне против Украины", — подчеркнули британские военные аналитики.

Поскольку эти самолеты являются высокоценным военным имуществом, они работали вне радиуса действий украинских систем ПВО, на безопасной территории России.

Британская разведка об уничтоженном "вагнеровцами" Ил-22М вооруженных сил России

Последствия для россиян

Уничтожение такого самолета, предположила британская разведка, окажет негативное влияние на действия российских войск в Украине.

"В долгосрочной перспективе существует вероятность того, что текущие уровни задач, возможно, придется уменьшить, чтобы безопасно управлять оставшимся парком. Это, вероятно, подорвет способность России командовать и координировать свои силы, особенно в периоды интенсивных операций", — подчеркнули в министерстве. обороны Великобритании.

Также британские аналитики отметили, что такая потеря будет иметь серьезное психологическое влияние на российские войска.

Напомним, во время своего однодневного бунта "вагнеровцы" уничтожили самолет Ил-22М, 2 вертолета поддержки и боевой вертолет Ми-35 российской армии.