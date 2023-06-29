Уничтожение "вагнеровцами" самолета Ил-22 обернется проблемами для РФ, — британская разведка
Наемники ЧВК "Вагнер", сбившие самолет Ил-22М во время своего бунта в России, оказали большую услугу Украине. Этот самолет является очень ценным активом российских войск, так что без него оккупантам придется уменьшить количество боевых задач.
Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.
Очень ценная военная техника
В британском военном министерстве, комментируя уничтожение наемниками ЧВК "Вагнер" командного самолета Ил-22М, отметили, что таких самолетов в составе вооруженных сил России очень мало, не больше 12-ти.
"Эти самолеты специального назначения сыграли ключевую роль в организации российских войск в их войне против Украины", — подчеркнули британские военные аналитики.
Поскольку эти самолеты являются высокоценным военным имуществом, они работали вне радиуса действий украинских систем ПВО, на безопасной территории России.
Последствия для россиян
Уничтожение такого самолета, предположила британская разведка, окажет негативное влияние на действия российских войск в Украине.
"В долгосрочной перспективе существует вероятность того, что текущие уровни задач, возможно, придется уменьшить, чтобы безопасно управлять оставшимся парком. Это, вероятно, подорвет способность России командовать и координировать свои силы, особенно в периоды интенсивных операций", — подчеркнули в министерстве. обороны Великобритании.
Также британские аналитики отметили, что такая потеря будет иметь серьезное психологическое влияние на российские войска.
Напомним, во время своего однодневного бунта "вагнеровцы" уничтожили самолет Ил-22М, 2 вертолета поддержки и боевой вертолет Ми-35 российской армии.