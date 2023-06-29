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Знищення "вагнерівцями" літака Іл-22 обернеться проблемами для РФ, — британська розвідка

29 червня 2023 11:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Знищення "вагнерівцями" літака Іл-22 обернеться проблемами для РФ, — британська розвідка
Збитий найманцями ПВК "Вагнер" літак Іл-22М. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Найманці ПВК "Вагнер", які збили літак Іл-22М під час свого бунту в Росії, зробили велику послугу Україні. Цей літак є дуже цінним активом російських військ, тож без нього окупантам доведеться зменшити кількість бойових завдань.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Дуже цінна військова техніка

У британському військовому міністерстві, коментуючи знищення найманцями ПВК "Вагнер" командного літака Іл-22М, відзначили, що таких літаків у складі збройних сил Росії дуже мало, не більше 12.

"Ці літаки спеціального призначення зіграли ключову роль в організації російських військ у їхній війні проти України", — підкреслили британські військові аналітики.

Оскільки ці літаки є високоцінним військовим майном, вони працювали за межами радіусу дій українських систем ППО, на безпечній території Росії.

Британська розвідка про знищений "вагнерівцями" Іл-22М збройних сил Росії
Британська розвідка про знищений "вагнерівцями" Іл-22М збройних сил Росії

Наслідки для росіян

Знищення такого літака, припустила британська розвідка, матиме негативний вплив на дії російських військ в Україні.

"У довгостроковій перспективі існує ймовірність того, що поточні рівні завдань, можливо, доведеться зменшити, щоб безпечно керувати парком, що залишився. Це, ймовірно, підірве здатність Росії командувати та координувати свої сили, особливо в періоди інтенсивних операцій", — наголосили у міністерстві оборони Великої Британії.

Також британські аналітики наголосили на тому, що така втрата матиме серйозний психологічний вплив на російські війська.

Нагадаємо, під час свого одноденного бунту "вагнерівці" знищили літак Іл-22М, 2 вертольоти підтримки та бойовий вертоліт Мі-35 російської армії.

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