Знищення "вагнерівцями" літака Іл-22 обернеться проблемами для РФ, — британська розвідка
Найманці ПВК "Вагнер", які збили літак Іл-22М під час свого бунту в Росії, зробили велику послугу Україні. Цей літак є дуже цінним активом російських військ, тож без нього окупантам доведеться зменшити кількість бойових завдань.
Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.
Дуже цінна військова техніка
У британському військовому міністерстві, коментуючи знищення найманцями ПВК "Вагнер" командного літака Іл-22М, відзначили, що таких літаків у складі збройних сил Росії дуже мало, не більше 12.
"Ці літаки спеціального призначення зіграли ключову роль в організації російських військ у їхній війні проти України", — підкреслили британські військові аналітики.
Оскільки ці літаки є високоцінним військовим майном, вони працювали за межами радіусу дій українських систем ППО, на безпечній території Росії.
Наслідки для росіян
Знищення такого літака, припустила британська розвідка, матиме негативний вплив на дії російських військ в Україні.
"У довгостроковій перспективі існує ймовірність того, що поточні рівні завдань, можливо, доведеться зменшити, щоб безпечно керувати парком, що залишився. Це, ймовірно, підірве здатність Росії командувати та координувати свої сили, особливо в періоди інтенсивних операцій", — наголосили у міністерстві оборони Великої Британії.
Також британські аналітики наголосили на тому, що така втрата матиме серйозний психологічний вплив на російські війська.
Нагадаємо, під час свого одноденного бунту "вагнерівці" знищили літак Іл-22М, 2 вертольоти підтримки та бойовий вертоліт Мі-35 російської армії.