Последствия ночной атаки на Киев

Пожар в многоэтажном доме в Голосеевском районе. Фото: КГВА

Сегодняшнюю атаку на Киев враг совершил исключительно беспилотниками типа "Shahed". Нападение было массировано, по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около 3 часов.

Об этом сообщил глава КМВА Сергей Попко в Telegram.

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"По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников р*шистов. (Окончательные данные — в отчетах Генштаба и Воздушных Сил)", — говорится в сообщении.

Попко отметил, что по предварительной информации, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

В Голосеевском — в результате падения обломков на многоэтажный жилой дом возник пожар на последних двух этажах. Эвакуировано более 20 человек. Предварительно, один человек погиб, три травмированы. Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, экстренные службы ведут поисковые работы в отношении людей под возможными завалами.

В Печерском районе обломками повредило автомобили.

Повреждено окно автомобиля обломком сбитого БПЛА. Фото: КГВА

Повреждено окно автомобиля обломком сбитого БПЛА. Фото: КГВА

Отмечается, что в Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили.

В Днепровском — пылающие обломки упали на зеленую зону. В Подольском — на нежилую застройку. В Святошинском районе обломки рухнули на территорию одного из предприятий.

"На всех местах работают соответствующие экстренные службы. Данные оперативного сведения о пострадавших и разрушениях обновляются и уточняются постоянно, ориентируйтесь на информацию наших итоговых отчетов", — добавил Попко.

Напомним, что в Киеве в Дарницком районе обнаружили падение обломков от сбитого БПЛА. Сейчас на место событий следуют экстренные службы. Также были зафиксированы обломки в Печерском и Голосеевском районах.