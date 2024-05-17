Радиолокационный комплекс разведки 1Л219М, история создания, цена, назначение

Российская радиолокационная система "Зоопарк-1". Фото: росСМИ

Успешная борьба Сил обороны Украины с российскими захватчиками не в последнюю очередь связана с атаками на глаза российской армии — радиолокационными системами. Одной из самых главных мобильных российских РЛСок является комплекс артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1", уничтоженный на днях в Донецкой области. Все, что известно о "Зоопарк-1" — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Украинский успех в Донецкой области

Вооруженные силы Украины уже более двух лет полномасштабной войны ежедневно уничтожают российскую военную технику. Прежде всего, речь идет о таких ключевых для сдерживания наступления единиц техники, как танки, бронемашины или артиллерийские системы. Впрочем, под удар Сил обороны Украины время от времени попадают уникальные образцы военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

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Так, на днях в Донецкой области была обнаружена и уничтожена радиолокационная система артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1". Этот объект был замаскирован оккупантами и обнаружен украинскими защитниками в районе села Кодема Бахмутской территориальной громады.

В операции по уничтожению "Зоопарка-1" приняли участие входящие в состав Государственной пограничной службы аэроразведчики бригады "Помста". Для ликвидации российского разведывательного комплекса был использован ударный беспилотник отечественного производства Vampire, о которых Новини.LIVE подробно рассказывали ранее. А что же это за "Зоопарк-1", охота за которой устроили украинские дроноводы?

Многолетняя работа ВПК и победа Украины

Как это часто бывало в истории российского военно-промышленного комплекса, радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" начинали разрабатывать еще в глубоко советское время, конкретно — в конце 70-х годов ХХ века, когда после периода условной "разрядки" противостояние СССР со странами НАТО снова начало обостряться.

Впрочем, в отличие от других образцов военной техники, радиолокационные системы — это технологически более сложный объект. Поэтому даже к моменту распада СССР (конец 1991) работа над "Зоопарком-1" еще не завершилась. Точнее, работа велась параллельно над двумя РЛСками под условными названиями "Зоопарк-1" и "Зоопарк-2". Причем эти разработки велись в двух республиках СССР, впоследствии ставших независимыми государствами.

В конце концов, первыми — в начале ХХІ века — завершили работу в Украине: на запорожском научно-промышленном комплексе "Искра" продемонстрировали первый образец системы 1Л220У "Зоопарк-2". С 2003 года "Зоопарк-2" используют Вооруженные силы Украины, а в 2007-м для себя один образец этого комплекса приобрели россияне — и, по стечению обстоятельств, уже в следующем году екатеринбургское предприятие "Вектор" представило свою разработку, получившую индекс 1Л219М и название "Зоопарк-1".

Зачем нужен "Зоопарк-1"

Главная задача мобильного радиолокационного комплекса — это поддержка сил артиллерии. То есть, с одной стороны, это корректировка собственного артиллерийского огня. А с другой — разведка и выявление вражеских огневых (артиллерийских) точек.

Возможности "Зоопарка-1" достаточно мощные. По крайней мере, производители заявляли, что комплекс 1Л219М может вести активную разведывательную работу даже при массированных артиллерийских атаках. А мобильность этого комплекса — установленного на гусеничном шасси, со временем развертывания менее 5 минут — позволяет делать это очень оперативно, фактически сохраняя боевую технику и жизнь экипажей танков и артиллерийских систем.

Следует отметить, что такая техника очень полезна не только для ведения агрессивных войн, но и для миротворческих подразделений — которые, в частности, должны следить за соблюдением в тех или иных конфликтах режима прекращения огня.

Характеристики и цена РЛС

Радиолокационный комплекс "Зоопарк-1" — это сложная система, состоящая из трех отдельных объектов:

радиолокационной станции 1Л259 и комплекта аппаратуры, установленных на гусеничном шасси МТ-ЛБу;

комплекта аппаратуры для техобслуживания и ремонта, для транспортировки используется автомобиль "Урал-43203";

электростанции ЭД30-Т230П-1 РПМ1, установленной на прицепе 2-ПН-2.

Скорость передвижения "Зоопарка-1" (речь, конечно же, о самой станции как ключевом объекте всего комплекса) — до 62 км/ч. Запас хода гусеничного шасси — 500 км.

Точное количество 1Л219М в составе вооруженных сил Российской Федерации, как это часто бывает с российским оружием, особенно оружием стратегической важности, неизвестно. Известно лишь, что эти РЛС входят в состав батарей управления и артиллерийской разведки каждой бригады и дивизии.

Не объявлялась официально и цена "Зоопарка-1". По неофициальным данным, стоимость одного такого комплекса однозначно больше 10 миллионов долларов и, скорее всего, не выше 15 миллионов. Это дорогая и очень важная для нынешней артиллерийско-дроновой войны, которую ведет Россия в Украине. Поэтому потеря каждого такого комплекса — о которых мы расскажем в отдельном материале — является серьезной проблемой для российских оккупантов и значительный успех Сил обороны Украины.