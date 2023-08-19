Безпілотники Vampire, дрони для ЗСУ, деталі, характеристики

Новий український ударний дрон Vampire. Фото: itc.ua

Українські підприємства продовжують випускати нові варіанти безпілотників. Зараз ударні дрони Vampire, виробництва компанії Sky Fall, вирушили на фронт, де допомагатимуть Силам оборони України знищувати ворожу техніку.

Новий український дрон для війни

Повномасштабна російсько-українська війна підштовхнула вітчизняну промисловість до початку роботи над безпілотними літальними апаратами. Можна сказати, що ця галузь отримала більш ніж серйозний імпульс для розвитку. В основному в Україні виробляють дрони-розвідники — Новини.LIVE уже писали про проєкт "Сич", про легкий дрон Mini Shark, про безпілотник-"невидимку" SpyGun. Але на цьому українці не зупинилися.

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Компанія SkyFall розробила ударний безпілотний літальний апарат під характерною назвою Vampire ("Вампір"). Як розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, ці дрони уже поїхали на фронт у кількості 270 штук.

Цей апарат — також породження нинішньої війни. Розробки цього БпЛА розпочалися в червні минулого року, після першого успіху Збройних сил України, після звільнення Київської, Чернігівської і майже усієї Харківської області.

Дешево, але ефективно

Як уже було сказано, цей безпілотник, на відміну від інших українських розробок, є ударним апаратом. Він може нести на борту до 15 кілограмів вибухівки, піднімаючись на висоту до 400 метрів.

15 кілограмів — це багато чи мало? В теорії Vampire може скидати на ворожі сили як осколково-фугасні, так і кумулятивні, та навіть термобаричні боєприпаси. Тож українські "Вампіри" будуть загрозою не тільки живій силі російського окупаційного контингенту, а і військовій техніці загарбників — зокрема, танкам, бронетранспортерам та іншій важкій техніці.

Відомо, що розробники для полегшення загальної маси дрона вирішили використати карбонове волокно. Частину ж деталей компанія-виробник взагалі друкує на 3D-принтері. Усе це було потрібно для того, аби знизити вартість одного безпілотника. Нині Vampire коштує близько 10 тисяч доларів.

Зв'язок і "очі" Vampire

Як оператор працює з безпілотником компанії SkyFall? Тут є два варіанти зв'язку — пульт оператора може керувати дроном або через радіочастоти, або за допомогою GPS. Звісно, російські засоби радіоелектронної боротьби можуть заглушити зв'язок — але у такому випадку БпЛА продовжить політ аж до того моменту, поки не відновить зв'язок із наземною станцією керування. Якщо ж цього не відбудеться, то після повного розрядження акумуляторів (їх на "Вампірі" два, встановлені на боках корпусу) він просто упаде і вибухне. Зважаючи на те, що працюватиме він за лінією фронту, імовірність успішного завершення місії — тобто завдання шкоди окупантам — всеж залишається.

Ще однією цікавинкою цього літального апарату є те, що на ньому встановлений тепловізор. Тобто Vampire може працювати не тільки вдень, а і уночі. У темряві він "бачить" на відстань до 120 метрів. Нібито й небагато — але штука в тому, що ворогу побачити цей ударний дрон ще важче. А якщо росіяни і зуміють побачити "Вампіра", то в нього ще треба влучити зі стрілецької зброї. До речі, під час випробовувань у бойових умовах один дрон був підстрелений окупантами, але зумів повернутися на базу, настільки міцним для російських куль виявився його корпус.

Цифри і легкість роботи

Літає новий український ударний дрон недалеко — лише на 10 кілометрів. Зв'язок з оператором тримає на відстані 6 кілометрів. Швидкість теж невисока — до 80 км/год без навантаження, із вибуховими пристроями — удвічі менша. З 10-кілограмовим зарядом може пролетіти до 23 хвилин, а без навантаження — до 37.

Дрони Vampire

Фото: itc.ua

Прямо скажемо, показники скромні. Але, по-перше, для тих підрозділів Сил оборони України, які перебувають на передовій, цього цілком вистачить для того, аби завдати удару по російських укріпленнях чи танках. А по-друге, у "Вампіра" є дуже серйозна перевага — швидкість навчання операторів. У компанії SkyFall заявляли, що вивчитися працювати із Vampire можна буквально за три години!

Отже, армію вітчизняних дронів поповнює новий безпілотник — "Вампір", з яким легко працювати, який може літати уночі, який готовий до ударів по російських військах, а сам може пережити і відносно невелике поранення. Недорогі, що дозволить наситити ними передові підрозділи Збройних сил України і завдавати ще більше дошкульних точкових ударів по військах, техніці та оборонних спорудах російських окупантів.