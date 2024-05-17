Радіолокаційний комплекс розвідки 1Л219М, історія створення, ціна, призначення

Російська радіолокаційна система "Зоопарк-1". Фото: росЗМІ

Успішна боротьба Сил оборони України із російськими загарбниками не в останню чергу пов’язана із атаками на "очі" російської армії — радіолокаційними системами. Однією із найголовніших мобільних російських РЛСок є комплекс артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1", знищений днями на Донеччині. Усе, що відомо про "Зоопарк-1" — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Український успіх на Донеччині

Збройні сили України протягом уже понад двох років повномасштабної війни щоденно знищують російську військову техніку. Перш за все, йдеться про такі ключові для стримування наступу одиниці техніки, як танки, бронемашини чи артилерійські системи. Втім, під удар Сил оборони України час від часу потрапляють унікальні зразки військово-промислового комплексу країни-агресора.

Читайте також:

Так, днями на Донеччині була виявлена і знищена радіолокаційна система артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1". Цей об’єкт був замаскований окупантами і виявлений українськими захисниками в районі села Кодема Бахмутської територіальної громади.

У операції зі знищення "Зоопарку-1" взяли участь аеророзвідники бригади "Помста", що входить до складу Державної прикордонної служби. Для ліквідації російського розвідувального комплексу був використаний ударний безпілотник вітчизняного виробництва Vampire, про які Новини.LIVE детально розповідали раніше. А що ж це за "Зоопарк-1", полювання за яким влаштували українські дроноводи?

Багаторічна робота ВПК і перемога України

Як це часто бувало в історії російського військово-промислового комплексу, радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1" починали розробляти ще у глибоко радянські часи, конкретно — наприкінці 70-х років ХХ століття, коли після періоду умовної "розрядки" протистояння СРСР з країнами НАТО знову почало загострюватися.

Втім, на відміну від інших зразків військової техніки, радіолокаційні системи — це технологічно значно складніший об’єкт. Тому навіть до моменту розпаду СРСР (кінець 1991 року) робота над "Зоопарком-1" ще не завершилася. Точніше, робота велася паралельно над двома РЛСками під умовними назвами "Зоопарк-1" та "Зоопарк-2". Причому ці розробки велися у двох республіках СРСР, які згодом стали незалежними державами.

Врешті-решт першими — на початку ХХІ століття — завершили роботу в Україні: на запорізькому науково-промисловому комплексі "Іскра" продемонстрували перший зразок системи 1Л220У "Зоопарк-2". З 2003 року "Зоопарк-2" використовують Збройні сили України, а 2007-го для себе один зразок цього комплексу придбали росіяни — і, за збігом обставин, уже наступного року єкатеринбурзьке підприємство "Вектор" представило свою розробку, яка отримала індекс 1Л219М і назву "Зоопарк-1".

Навіщо потрібен "Зоопарк-1"

Головне завдання мобільного радіолокаційного комплексу — це підтримка сил артилерії. Тобто, з одного боку, це корегування власного артилерійського вогню. А з іншого — розвідка і виявлення ворожих вогневих (артилерійських) точок.

Можливості "Зоопарку-1" є досить потужними. Принаймні, виробники заявляли, що комплекс 1Л219М може вести активну розвідувальну роботу навіть під час масованих артилерійських атак. А мобільність цього комплексу — встановленого на гусеничне шасі, з часом розгортання менше 5 хвилин — дозволяє робити це дуже оперативно, фактично зберігаючи бойову техніку і життя екіпажів танків та артилерійських систем.

Варто відзначити, що така техніка є дуже корисною не тільки для ведення агресивних воєн, а і для миротворчих підрозділів – які, зокрема, мають слідкувати за дотриманням у тих чи інших конфліктах режиму припинення вогню.

Характеристики та ціна РЛС

Радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1" — це складна система, яка складається із трьох окремих об’єктів:

радіолокаційної станції 1Л259 і комплекту апаратури, встановлених на гусеничному шасі МТ-ЛБу;

комплекту апаратури для техобслуговування та ремонту, для транспортування використовується автомобіль "Урал-43203";

електростанції ЭД30-Т230П-1 РПМ1, встановленій на прицеп 2-ПН-2.

Швидкість пересування "Зоопарку-1" (мова, звісно ж, про саму станцію як ключовий об’єкт усього комплексу) — до 62 км/год. Запас ходу гусеничного шасі — 500 кілометрів.

Точна кількість 1Л219М у складі збройних сил Російської Федерації, як це часто буває із російською зброєю, особливо зброєю стратегічної важливості, невідома. Відомо лише, що ці РЛС входять до складу батарей управління та артилерійської розвідки у кожній бригаді та дивізії.

Не оголошувалася офіційно й ціна "Зоопарку-1". За неофіційними даними, вартість одного такого комплексу однозначно більше 10 мільйонів доларів і, скоріш за все, не вище 15 мільйонів. Це дорога і дуже важлива для нинішньої артилерійсько-дронової війни, яку веде Росія в Україні. Тож втрата кожного такого комплексу — про які ми розповімо в окремому матеріалу — є серйозною проблемою для російських окупантів і значним успіхом Сил оборони України.