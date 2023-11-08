Предатель Сальдо отреагировал на приговор суда и обвинил Зеленского

Гауляйтер Херсона Владимир Сальдо. Фото: росСМИ

Самопровозглашенный губернатор временно оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо отреагировал на приговор, вынесенный сегодня Малиновским райсудом Одессы. Он заявил, что правосудия в Украине не существует.

Об этом он сказал в своем Telegram-канале.

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"Понятно, это бессмысленное постановление равнозначно тому, которое было принято в отношении нашего президента Владимира Путина", — прокомментировал он решение суда в своем телеграм-канале.

Сальдо добавил, что рядом с судьей стоит "боевик", поэтому судья ничего другого кроме как вынести приговор гауляйтеру, сделать не мог.

"Он делал то, что ему приказали из свиты Зеленского. Ни о каком правосудии нельзя говорить", — сказал коллаборант.

Напомним, что ранее Малиновский райсуд Одессы вынес вердикт Владимиру Сальдо, обвинив его в государственной измене. В то же время во временно оккупированном Луганске был уничтожен в собственном автомобиле террорист ЛНР и член российской фракции ЛДПР Михаил Филипоненко.