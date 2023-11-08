Зрадник Сальдо відреагував на вирок суду і звинуватив Зеленського

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо. Фото: росЗМІ

Самопроголошений губернатор тимчасово окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо відреагував на вирок, винесений йому сьогодні Малиновським райсудом Одеси. Він заявив, що правосуддя в Україні не існує.

Про це він сказав у своєму Telegram-каналі.

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"Зрозуміло, ця безглузда постанова рівнозначна тій, яка була прийнята стосовно нашого президента Володимира Путіна", — прокоментував він рішення суду у своєму телеграм-каналі.

Сальдо додав, що поряд із суддею стоїть "бойовик", тому суддя нічого іншого, окрім як винести вирок гауляйтеру, зробити не міг.

"Він робив те, що йому наказали зі свити Зеленського. Ні про яке правосуддя не можна говорити", — сказав колаборант.

Нагадаємо, що раніше Малиновський райсуд Одеси виніс вердикт Володимиру Сальдо, звинувативши його у державній зраді. Натомість у тимчасово окупованому Луганську було знищено у власному автомобілі терориста ЛНР та члена російської фракції ЛДПР Михайла Філіпоненка.