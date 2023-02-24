"Сделать это силой невозможно": Зеленский о детях, похищенных рф

Огласка проблемы также помогает находить похищенных украинских детей

ПрезидентВладимир Зеленский отметил, что вернуть детей, которых похитила россия силой невозможно.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции 24 февраля.

"В марте будет конференция с участием международных организаций по агрессии, защите детей, защите людей от сексуального насилия. Также этот вопрос обсуждается на уровне ЕС и с лидерами стран. Огласка проблемы также помогает находить похищенных украинских детей. Однако глобально эту проблему можно будет решить после войны", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, что же будет с рф в будущем. По его словам, судьба страны-террористки его не волнует.

Также мы писали, что по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, произошедших с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с россией, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через несколько лет оккупанты вернутся. Он отметил, что Украина должна вернуть всю территорию, признанную миром в 1991 году.