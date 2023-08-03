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ВСУ активно продвигаются на Мелитопольском направлении, — полковник Уршалович

3 августа 2023 13:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ активно продвигаются на Мелитопольском направлении, — полковник Уршалович
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На Мелитопольском направлении национальные гвардейцы Украины в составе Сил обороны успешно продвигаются. Бойцы смогли пройти вдоль фронтовой линии на 1,5 км и укрепить свои позиции. 

Об этом сообщил полковник Николай Уршалович.

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По словам военного, действия были успешными и позволили одной из бригад Нацгвардии продвинуться на 650 метров в тыл врага и занять стратегически важные позиции.

"Подразделения одной из бригад оперативного назначения Национальной гвардии в ходе наступательных действий продвинулись до 650 метров в глубину обороны противника, 1500 метров по фронту и закрепились на занятом рубеже", — сказал он.

Напомним, что в Мелитополе российские оккупанты создали "министерство" по отъему чужого имущества. Эта институция имеет обширную иерархию со множеством подразделений.

Личности руководящего состава этого органа не раскрываются. При посещении сайта Запорожской военно-гражданской администрации в разделе "руководящий состав" информация представлена загадочно.

 

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