ЗСУ активно просуваються на Мелітопольському напрямку, — полковник Уршалович
На Мелітопольському напрямку національні гвардійці України у складі Сил оборони успішно просуваються. Бійці змогли пройти вздовж фронтової лінії на 1,5 км та зміцнити свої позиції.
Про це повідомив полковник Микола Уршалович.
ЗСУ змогли просунутися на Мелітопольському напрямку
За словами військового, дії були успішними й дозволили одній із бригад Нацгвардії просунутися на 650 метрів у тил ворога та зайняти стратегічно важливі позиції.
"Підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії під час наступальних дій просунулися до 650 метрів у глибину оборони противника, 1500 метрів по фронту і закріпилися на зайнятому рубежі", — сказав він.
Нагадаємо, що в Мелітополі російські окупанти створили "міністерство" щодо відібрання чужого майна. Ця інституція має велику ієрархію з безліччю підрозділів.
Особи керівного складу цього органу не розкриваються. При відвідуванні сайту Запорізької військово-цивільної адміністрації у розділі "керівний склад" інформація представлена загадково.