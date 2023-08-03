ЗСУ активно просуваються на Мелітопольському напрямку, — полковник Уршалович

Збройні сили України. Фото: Генштаб

На Мелітопольському напрямку національні гвардійці України у складі Сил оборони успішно просуваються. Бійці змогли пройти вздовж фронтової лінії на 1,5 км та зміцнити свої позиції.

Про це повідомив полковник Микола Уршалович.

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За словами військового, дії були успішними й дозволили одній із бригад Нацгвардії просунутися на 650 метрів у тил ворога та зайняти стратегічно важливі позиції.

"Підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Національної гвардії під час наступальних дій просунулися до 650 метрів у глибину оборони противника, 1500 метрів по фронту і закріпилися на зайнятому рубежі", — сказав він.

Нагадаємо, що в Мелітополі російські окупанти створили "міністерство" щодо відібрання чужого майна. Ця інституція має велику ієрархію з безліччю підрозділів.

Особи керівного складу цього органу не розкриваються. При відвідуванні сайту Запорізької військово-цивільної адміністрації у розділі "керівний склад" інформація представлена загадково.