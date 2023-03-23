ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Ликвидированные захватчики
За 22 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли 13 танков, 11 бронемашин, 19 артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери русской армии таковы:
- личного состава — около 168 150 (+660) человек ликвидировано;
- танков — 3 570 (+13) ед;
- боевых бронированных машин — 6 898 (+11) ед;
- артиллерийских систем — 2 608 (+19) ед;
- РСЗО — 511 (+2) ед.;
- средств ПВО — 273 (+1) ед;
- самолетов - 305 (+0) ед;
- вертолетов - 290 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2203 (+20);
- крылатых ракет — 909 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 452 (+18) ед;
- специальной техники — 273 (+3).
Напомним, в утренней сводке с фронтов войны Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении зенитно-ракетного комплекса и станции радиоэлектронной борьбы армии рф.
Фото: Генштаб ВСУ