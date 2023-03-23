ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники рф

Украинские защитники ведут борьбу с российскими оккупационными войсками

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ликвидированные захватчики

За 22 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли 13 танков, 11 бронемашин, 19 артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери русской армии таковы:

личного состава — около 168 150 (+660) человек ликвидировано;

танков — 3 570 (+13) ед;

боевых бронированных машин — 6 898 (+11) ед;

артиллерийских систем — 2 608 (+19) ед;

РСЗО — 511 (+2) ед.;

средств ПВО — 273 (+1) ед;

самолетов - 305 (+0) ед;

вертолетов - 290 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2203 (+20);

крылатых ракет — 909 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 452 (+18) ед;

специальной техники — 273 (+3).

Напомним, в утренней сводке с фронтов войны Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении зенитно-ракетного комплекса и станции радиоэлектронной борьбы армии рф.

Фото: Генштаб ВСУ