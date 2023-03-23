Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники рф arrow

ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники рф

23 марта 2023 08:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинские защитники ведут борьбу с российскими оккупационными войсками
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Ликвидированные захватчики

За 22 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли 13 танков, 11 бронемашин, 19 артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери русской армии таковы:

  • личного состава — около 168 150 (+660) человек ликвидировано;
  • танков — 3 570 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 898 (+11) ед;
  • артиллерийских систем — 2 608 (+19) ед;
  • РСЗО — 511 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 273 (+1) ед;
  • самолетов - 305 (+0) ед;
  • вертолетов - 290 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2203 (+20);
  • крылатых ракет — 909 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 452 (+18) ед;
  • специальной техники — 273 (+3).

Потери русской армии на 23 марта

Напомним, в утренней сводке с фронтов войны Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении зенитно-ракетного комплекса и станции радиоэлектронной борьбы армии рф.

Фото: Генштаб ВСУ

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

08:52 Роналду рассказал правду о сборной Португалии и ЧМ-2022

08:46 Остров в Индийском океане спасают от нашествия грызунов

Новина з фото

08:46 На улицах и в метро рф появились странные баннеры о "точке отсчета"

08:32 ”​После ордера от МКС разговор с путиным невозможен”: Кулеба напомнил о предыдуших переговорах с рф

08:26 Премьер-министр Эстонии рассказала, кого нужно поставить во главе ЕС и НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:23 В США отреагировали на награждение российского пилота Су-27, сбившего американский беспилотник

08:15 Обладатели шестого чувства: какие знаки зодиака могут предсказывать будущее

Новина з фото

08:05 Жена Усика высмеяла Фьюри за отказ от боя

08:04 Потребности Украины в восстановлении выросли до $411 млрд, — Всемирный банк

08:03 Лидер КНДР не будет проводить ядерные испытания во время военных учений, — Пентагон

Новина з відео

06:15 Когда Благовещение 2023: дата, традиции и главные запреты праздника

Новина з відео

23:56 Угроза ядерного конфликта не миновала, а возросла, — Медведев

Новина з відео

20:50 Когда будет понятно, выйдет ли Ярмоленко против сборной Англии

Новина з відео

20:24Все удары россии получат как военный, так и политический и юридический ответ, — Зеленский

Новина з відео

19:49 Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой Украины"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:06 Военные получили первый комплекс дронов-разведчиков "ШАРК" и показали его в работе

Новина з відео

18:30 Украина рассчитывает, что Дания станет частью воздушной коалиции, — Шмыгаль

Новина з відео

18:08 Схемы на полмиллиарда: экс-главе Фонда госимущества объявили подозрение

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

Новина з відео

16:58Обстрел жилого дома: в Запорожье возросло количество пострадавших

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:13Аналитики оценили максимальную стоимость валюты в 2023 году

20:15 Актеры студии "Квартал 95" рассказали о своих любимых украинских городах

Эксклюзив

17:49"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:20Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

14:09Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны: детали законопроекта

Новина з фото

12:33Одиозная блогерша запросила деньги за рекламу благотворительного концерта: бурная реакция соцсетей

Актуальное по теме

None 23 Март 07:21

​​​Столтенберг назвал количество снарядов, которое ВСУ тратят за сутки

None 22 Март 18:37

Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

None 22 Март 18:53

Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

None 22 Март 15:03

Под Харьковом правоохранители эксгумировали труп мирной жительницы: детали расследования

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB