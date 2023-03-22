У Генштабі розповіли про успішні удари по російських окупантах протягом доби

Авіація Сил оборони завдала удару по ЗРК противника

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат на війні в Україні. Протягом доби авіація Сил оборони завдала декілька ударів по окупантах.

Про це повідомляє Генштаб.

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"Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника", — йдеться у повідомленні.

До того ж було здійснено 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військових.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько тисячі осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також ми писали, що протягом 21 березня Сили оборони України завдали численних ударів по позиціях російських окупантів. Були уражені 15 безпілотників, дві ракети, два ЗРК та радіолокаційна станція ворога.

Додамо, українські бійці доволі швидко опанували ракетні системи Patriot. Американські інструктори кажуть, що дали військовим ще додаткову підготовку.