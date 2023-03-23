Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів і знищили десятки одиниць техніки рф arrow

​​​​​​​ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів і знищили десятки одиниць техніки рф

23 березня 2023 08:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українські захисники ведуть боротьбу з російськими окупаційними військами
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Читайте також:

Ліквідовані загарбники

За 22 березня українські захисники знищили на фронтах війни близько 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили 13 танків, 11 бронемашин, 19 артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

  • особового складу — близько 168 150 (+660) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 570 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 898 (+11) од.;
  • артилерійських систем — 2 608 (+19) од.;
  • РСЗВ — 511 (+2) од.;
  • засобів ППО — 273 (+1) од.;
  • літаків — 305 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 290 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 203 (+20);
  • крилатих ракет — 909 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 452 (+18) од.;
  • спеціальної техніки — 273 (+3).

Втрати російської армії на 23 березня

Нагадаємо, у ранковому зведенні з фронтів війни Генштаб ЗСУ повідомив про знищення зенітно-ракетного комплексу та станції радіоелектронної боротьби армії рф.

Фото: Генштаб ЗСУ

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

09:46 У Китаї створили машину для поцілунків: деталі

09:41 Науковці з'ясували найімовірнішу причину смерті Бетховена

09:37 Генсек ООН закликав людство припинити "вампірське" споживання води

09:25 Медведєв відзначився черговою псевдоісторичною заявою про Україну

Новина з фото

09:25Окупанти вночі обстріляли Краматорськ: є загиблі та поранені

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:23 "Хочуть цього українці чи ні": влада суттєво підвищить три тарифи

Ексклюзив

09:22Чому Ф'юрі боїться Усика: головна боксерська битва року може не відбутися

Новина з відео

09:20 Пропагандисти рф на шоу у скабєєвої заплуталися у фейках про Бахмут: що розповідають

09:11 У Івано-Франківську водій переїхав собаку і відмовився оплачувати лікування тварини

09:08 Що відомо у справі прикордонника, у якого в авто знайшли 700 тис. доларів: відповідь держструктури

Новина з відео

09:20 Пропагандисти рф на шоу у скабєєвої заплуталися у фейках про Бахмут: що розповідають

Новина з відео

06:15 Коли Благовіщення 2023: дата, традиції та головні заборони свята

Новина з відео

23:56 Загроза ядерного конфлікту не минула, а зросла, — Медведєв

Новина з відео

20:50 Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

Новина з відео

20:24Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:49 Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой України"

Новина з відео

19:06 Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

Новина з відео

18:30 Україна розраховує, що Данія стане частиною повітряної коаліції, — Шмигаль

Новина з відео

18:08 Схеми на пів мільярда: ексочільнику Фонду держмайна оголосили підозру

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:20Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

14:09Бізнесу заборонять використання у брендах і товарах символів війни: деталі законопроєкту

Новина з фото

12:33Одіозна блогерка запросила гроші за рекламу благодійного концерту: бурхлива реакція соцмереж

Актуальне по темі

None 23 Березень 07:21

​​​​​​​Столтенберг назвав кількість снарядів, яку ЗСУ витрачають за добу

None 22 Березень 18:37

Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

None 22 Березень 18:53

Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

None 22 Березень 15:03

Під Харковом правоохоронці ексгумували труп мирної мешканки: деталі розслідування

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB