​​​​​​​ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів і знищили десятки одиниць техніки рф

Українські захисники ведуть боротьбу з російськими окупаційними військами

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані загарбники

За 22 березня українські захисники знищили на фронтах війни близько 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили 13 танків, 11 бронемашин, 19 артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 168 150 (+660) осіб ліквідовано;

танків — 3 570 (+13) од.;

бойових броньованих машин — 6 898 (+11) од.;

артилерійських систем — 2 608 (+19) од.;

РСЗВ — 511 (+2) од.;

засобів ППО — 273 (+1) од.;

літаків — 305 (+0) од.;

гелікоптерів — 290 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 203 (+20);

крилатих ракет — 909 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 452 (+18) од.;

спеціальної техніки — 273 (+3).

Нагадаємо, у ранковому зведенні з фронтів війни Генштаб ЗСУ повідомив про знищення зенітно-ракетного комплексу та станції радіоелектронної боротьби армії рф.

Фото: Генштаб ЗСУ