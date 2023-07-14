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ВСУ ликвидировали три разведгруппы россиян в районе устья Днепра

14 июля 2023 12:52
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ ликвидировали три разведгруппы россиян в районе устья Днепра
Украинские защитники на лодке. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В районе устья Днепра в Херсонской области украинскими военнослужащими были уничтожены сразу три разведывательные группы оккупантов. Для этого пришлось использовать FPV-дроны, купленные на пожертвования украинцев.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале активист и волонтер Сергей Стерненко.

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Украинские защитники на днях уничтожили сразу три разведывательных группы российского оккупационного контингента.

Эти группы на лодках проникли в район устья Днепра в Херсонской области.

Волонтерская помощь

По словам Сергея Стерненко, эта операция стала возможной благодаря благотворительным вкладам украинцев на FPV-дроны.

Именно эти беспилотники помогли уничтожить российские разведывательные группы.

Стерненко обнародовал видео одной из этих успешных операций Сил обороны Украины.

Напомним, во второй половине июня украинские партизаны на территории Херсонской области уничтожили комплекс связи оккупантов.

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