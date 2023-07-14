ЗСУ ліквідували три розвідгрупи росіян в районі гирла Дніпра
В районі гирла Дніпра у Херсонській області українськими військовослужбовцями були знищені відразу три розвідувальні групи окупантів. Для цього довелося використати FPV-дрони, куплені на пожертви українців.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі активіст і волонтер Сергій Стерненко.
Ліквідація окупантів
Українські захисники днями знищили відразу три розвідувальні групи російського окупаційного контингенту.
Ці групи на човнах проникли в район гирла Дніпра у Херсонській області.
Волонтерська допомога
За словами Сергія Стерненка, ця операція стала можливою завдяки благодійним внескам українців на FPV-дрони.
Саме ці безпілотники допомогли знищити російські розвідувальні групи.
Стерненко оприлюднив відео однієї із цих успішних операцій Сил оборони України.
Нагадаємо, у другій половині червня українські партизани на території Херсонської області знищили комплекс зв'язку окупантів.