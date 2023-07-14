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ЗСУ ліквідували три розвідгрупи росіян в районі гирла Дніпра

14 липня 2023 12:52
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ ліквідували три розвідгрупи росіян в районі гирла Дніпра
Українські захисники на човні. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В районі гирла Дніпра у Херсонській області українськими військовослужбовцями були знищені відразу три розвідувальні групи окупантів. Для цього довелося використати FPV-дрони, куплені на пожертви українців.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі активіст і волонтер Сергій Стерненко.

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Ліквідація окупантів

Українські захисники днями знищили відразу три розвідувальні групи російського окупаційного контингенту.

Ці групи на човнах проникли в район гирла Дніпра у Херсонській області.

Волонтерська допомога

За словами Сергія Стерненка, ця операція стала можливою завдяки благодійним внескам українців на FPV-дрони.

Саме ці безпілотники допомогли знищити російські розвідувальні групи.

Стерненко оприлюднив відео однієї із цих успішних операцій Сил оборони України.

Нагадаємо, у другій половині червня українські партизани на території Херсонської області знищили комплекс зв'язку окупантів.

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