ВСУ имеют не один вариант развития событий на фронте, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов видит несколько вариантов развития событий. Фотоколлаж: novyny.live

Вооруженные Силы Украины имеют не один вариант развития событий на фронте.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона "Единые новости".

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"Мы осознаем все происходящие на фронте процессы. Все предположения относительно планов украинских военных, в том числе относительно контрнаступления, не имеют под собой никакой основы. Это все будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение" , — сказал Данилов.

По его словам, все должны понимать, что у украинского руководства нет разговоров только о контрнаступлении.

"У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории до границ 1991 года. До тех пор пока мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончании войны идти не может", — добавил секретарь Совета национальной безопасности.

Напомним, в интервью The Hill Денис Шмигаль заявил, что контрнаступление может состояться уже летом, отметив, что наибольшее давление на начало контрнаступления происходит изнутри нашей страны.