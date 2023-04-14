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ЗСУ мають не один варіант розвитку подій на фронті, —Данілов

14 квітня 2023 02:39
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ЗСУ мають не один варіант розвитку подій на фронті, —Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов бачить кілька варіантів розвитку подій. Фотоколаж: novyny.live
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Збройні Сили України мають не один варіант розвитку подій на фронті.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Ми свідомі про всі процеси, що відбуваються на фронті. Усі припущення стосовно планів українських військових, в тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде прийматися остаточне рішення", — сказав Данілов.

За його словами, всі повинні розуміти, що в українського керівництва немає розмов тільки про контрнаступ.

"У нас є розуміння, що треба звільнити усі наші території до кордонів 1991 року. До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може", — додав секретар Ради національної безпеки.

Нагадаємо, в інтерв'ю The Hill Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ може відбутися вже влітку, зазначивши, що найбільший тиск щодо початку контрнаступу відбувається зсередини нашої країни.

 

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