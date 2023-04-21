ВСУ могут атаковать территорию России, это нормально, — глава минобороны ФРГ Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters/Christian Mang

Украинская армия имеет полное право перейти границу и вторгнуться на территорию России. Единственное ограничение — невозможность атаковать мирных жителей России, а наносить удары по инфраструктуре, которой осуществляется поставка оружия, ВСУ имеют право.

Об этом министр обороны Германии заявил в эфире одного из немецких телеканалов.

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Глава минобороны Германии Борис Писториус признал, что Вооруженные силы Украины могут перейти государственную границу и вторгнуться на территорию России.

"Абсолютно нормально, когда подвергшиеся нападению перемещаются на вражескую территорию, например, блокируя пути поставок", — пояснил Писториус.

Такие операции могут быть абсолютно законными действиями Украины, например, для предотвращения снабжения оккупационных войск оружия.

Предел для украинцев

Вместе с тем, министр обороны ФРГ подчеркнул, что до того момента, пока ВСУ не будут наносить удары по мирным жителям России, говорить не о чем.

"Пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы не будут атакованы, вам придется это принять. Мне это не нравится, но это часть игры", — объяснил Борис Писториус.

Напомним, в феврале министр обороны Германии заявил, что Украина самостоятельно будет решать, когда и как закончить войну.