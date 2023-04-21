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ЗСУ можуть атакувати територію Росії, це нормально, — очільник міноборони ФРН Пісторіус

21 квітня 2023 11:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ можуть атакувати територію Росії, це нормально, — очільник міноборони ФРН Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Reuters/Christian Mang
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська армія має повне право перейти кордон і вторгнутись на територію Росїі. Єдине обмеження — це неможливість атакувати мирних жителів Росії, а завдавати ударів по інфраструктурі, якою здійснюється постачання зброї, ЗСУ мають право.

Про це міністр оборони Німеччини заявив у ефірі одного із німецьких телеканалів.

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Очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що Збройні сили України можуть перейти державний кордон і вторгнутись на територію Росії.

"Абсолютно нормально, коли ті, хто зазнав нападу, переміщаються на ворожу територію, наприклад, блокуючи шляхи постачання", — пояснив Пісторіус.

Такі операції можуть бути абсолютно законними діями України, наприклад, для запобігання постачанню окупаційним військам зброї.

Межа для українців

Разом з тим, міністр оборони ФРН наголосив, що до того моменту, поки ЗСУ не будуть завдавати ударів по мирних мешканцях Росії, говорити немає про що.

"Поки ні міста, ні цивільні особи, ні цивільні райони не будуть атаковані, вам доведеться це прийняти. Мені це не подобається, але це частина гри", — пояснив Борис Пісторіус.

Нагадаємо, у лютому міністр оборони Німеччини заявив, що Україна самостійно буде вирішувати, коли і як закінчити війну.

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