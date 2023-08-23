ВСУ приближаются ко второй линии: в ISW оценили ситуацию на фронте в Запорожской области

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Успешное контрнаступление украинской армии в Роботино на Запорожье — начало операции на второй линии обороны российских оккупантов.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского института изучения войны (ISW).

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Отмечается, что наступление украинских военных в районе Роботиного Запорожской области приближает ВСУ к началу операций против второй линии обороны российских захватчиков, которая может быть относительно слабее их первой линии в этом районе.

Аналитики сообщают, что не заметили усиления российских подразделений в этом районе новыми соединениями или частями, за исключением бокового опрокидывания групп 7 дивизии ВДВ и прибытия элементов батальона "Ахмат-юг" в августе.

Как говорится в публикации, отсутствие заметных российских соединений и частей на второстепенных рубежах обороны на западе Запорожской области может свидетельствовать о том, что эти позиции могут занять уже участвовавшие в боевых действиях элементы частей и соединений.

Российские тактические отчеты о контратаках в районе Роботиного свидетельствуют о том, что 22-я и 45-я бригады спецназа противника занимают позиции по первой линии обороны и, возможно, по второй.

"Вероятная нехватка российских оперативных резервов, а также ограниченные боковые опрокидывания в западную часть Запорожской области и наблюдаемые отдельные незадействованные подразделения на второй линии обороны предполагает, что вторая линия российской обороны может быть значительно менее защищенной. Однако российские формирования и подразделения, которые сейчас занимают вторичные линии обороны, пока почти неизвестны", — говорится в отчете ISW.

Напомним, недавно в ISW рассказали, что Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точных ударов по противнику, который в свою очередь нервничает и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были взбешены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.